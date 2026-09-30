Bahia ganha reforço na recuperação antes de duelo com o Palmeiras

O meio-campista Michel Araújo avançou no processo de recuperação nesta quarta-feira, 30. No terceiro treino da semana, realizado no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA), o jogador participou parcialmente da sessão junto com o restante do elenco do Esporte Clube Bahia.



Esta foi a primeira vez que Michel Araújo treinou com o grupo desde que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, antes da partida contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, há pouco mais de duas semanas.



O uruguaio havia iniciado o processo de transição física há exatamente uma semana, na última quarta-feira, 23.



Diante do avanço, o Bahia tem até o dia 8 de outubro para acelerar o processo de recuperação de Michel Araújo, visando contar com o meio-campista na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada da Série A.

O Bahia entrou na Data Fifa em que posição?

Atualmente, o Bahia ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados em 28 jogos disputados. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 da Série A, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.