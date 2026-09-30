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OLHO NO PALMEIRAS

Bahia ganha reforço na recuperação antes de duelo com o Palmeiras

Atleta treinou parcialmente com o elenco e pode ficar à disposição para a 29ª rodada do Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Michel Araújo avançou na recuperação e voltou a treinar parcialmente com o elenco do Bahia. O meio-campista mira o duelo contra o Palmeiras.
Michel Araújo avançou na recuperação e voltou a treinar parcialmente com o elenco do Bahia. O meio-campista mira o duelo contra o Palmeiras. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meio-campista Michel Araújo avançou no processo de recuperação nesta quarta-feira, 30. No terceiro treino da semana, realizado no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA), o jogador participou parcialmente da sessão junto com o restante do elenco do Esporte Clube Bahia.

Esta foi a primeira vez que Michel Araújo treinou com o grupo desde que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, antes da partida contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, há pouco mais de duas semanas.

O uruguaio havia iniciado o processo de transição física há exatamente uma semana, na última quarta-feira, 23.

Diante do avanço, o Bahia tem até o dia 8 de outubro para acelerar o processo de recuperação de Michel Araújo, visando contar com o meio-campista na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada da Série A.

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