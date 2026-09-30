Joia do Bahia decide no fim e dá vitória à Seleção Brasileira Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 venceu a Costa do Marfim nesta quarta-feira, 30, graças a Kauê Furquim, joia das categorias de base do Esporte Clube Bahia. O atacante marcou o gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre os marfinenses, no Torneio da Amizade UEFA.



O jovem de 17 anos balançou as redes de pênalti já no fim do segundo tempo, assegurando o triunfo brasileiro no último jogo da fase de grupos da competição. Além de Kauê, Arthur Gomide também marcou para o Brasil. O gol da Costa do Marfim foi anotado por Hubert Yao.



Com o resultado, a Seleção Brasileira Sub-17 avançou para a fase final do Torneio da Amizade UEFA, com seis pontos conquistados e na segunda colocação do Grupo B. A Espanha terminou na liderança da chave, após vencer o Brasil na rodada anterior.



Na próxima fase da competição, o Brasil terá pela frente outro adversário sul-americano: a Colômbia.





Joia do Bahia 'empilha' gols pelo Brasil

Com mais um gol pela Seleção, Kauê Furquim chegou a quatro gols no Torneio da Amizade UEFA. A joia das categorias de base do Bahia também balançou as redes duas vezes na vitória sobre o Canadá e marcou diante da Espanha.