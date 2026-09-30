Ex-Vitória passa mal durante jogo da Série B e para em hospital

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Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Fillipe Soutto passou mal durante uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro e precisou ser levado às pressas para o hospital. Já aposentado, o ex-volante de 35 anos atua como dirigente do Botafogo-SP.

A situação aconteceu durante o segundo tempo da partida entre o time de Ribeirão Preto e a Ponte Preta, que aconteceu na última terça-feira, 29. O confronto terminou com uma vitória do Botafogo por 2 a 0.

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Segundo informações do Metrópoles, a assessoria do Botafogo-SP informou que Fillipe Soutto teve uma queda de pressão e realizou exames que não constataram alterações. O ex-atleta recebeu alta no início da madrugada desta quarta-feira, 30.

Relembre a carreira de Fillipe Soutto e sua passagem pelo Vitória

Fillipe Soutto tem 35 anos e foi revelado pelo Atlético-MG em 2010. Depois disso, ele passou por Vasco, Joinville, Náutico, Linense e Londrina antes de chegar ao Vitória, onde ficou entre 2017 e 2018. Ele atuou em 35 jogos com a camisa do Leão, não marcou nenhum gol e deu duas assistências.

Depois disso, Fillipe Soutto seguiu carreira em times como Ituano, Brusque, Botafogo-SP e Betim.

O ex-volante se aposentou do futebol em 2025. Após deixar os gramados, assumiu o cargo de gerente de futebol do Botafogo-SP.

Ex-jogador fez participação em série da Netflix

Fillipe Soutto atuou na série 'Brasil 70 - A Saga do Tri', da Netflix, produção focada nos bastidores do tricampeonato mundial da Seleção Brasileira em 1970. O ex-jogador do Vitória interpretou Gérson, o 'Canhotinha de Ouro', lenda da Seleção, Flamengo e Botafogo.

Na Copa do Mundo de 70, realizada no México, o ex-meia foi eleito o segundo melhor jogador do torneio, superado apenas pelo Rei Pelé.