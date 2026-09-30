Atletas do Vitória são apontados como os mais subestimados da Série A

Jogador com mais participações em gols no elenco do Esporte Clube Vitória, Erick foi apontado como o mais subestimado do Campeonato Brasileiro. Um estudo do Bolavip Brasil cruzou o valor de mercado e o desempenho de atletas da Série A, incluindo o ponta-direita na primeira posição.

O levantamento mapeou os 100 jogadores com mais partidas no Brasileirão de 2024 até 31 de agosto deste ano. Em seguida, foi considerado o valor de mercado de cada atleta no site especializado Transfermarkt e a nota média recebida por eles no aplicativo Sofascore.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A partir desses dados, foram criados índices de valor de mercado e de performance. Para identificar os jogadores subestimados, foi considerada a diferença entre os dois índices.

Quanto maior a vantagem do índice de performance sobre o índice de valor de mercado, maior é a subestimação apontada pelo estudo.

Erick e Baralhas lideram entre os subestimados

O atacante Erick, do Vitória, aparece no topo da lista. Seu valor de mercado é de 2,7 milhões de euros, que corresponde a um índice de valor de 0,294. Sua nota média no Brasileirão, entretanto, resultou em um índice de performance de 0,853.

A diferença entre os dois indicadores é de -0,559, a maior entre os jogadores analisados. O resultado significa que, dentro da metodologia utilizada, o desempenho apresentado pelo camisa 33 está acima do patamar correspondente ao seu valor de mercado.

Na segunda posição aparece Gabriel Baralhas, também do Leão. O meio-campista tem valor de mercado de 2,4 milhões de euros e índice de valor de 0,478. Seu índice de performance chega a 0,826, gerando uma diferença de -0,348.

Gabriel Baralhas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Os nove mais subestimados do Brasileirão