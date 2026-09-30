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E.C.VITÓRIA

Atletas do Vitória são apontados como os mais subestimados da Série A

Dupla ficou nas primeiras posições de estudo sobre atletas do Brasileirão

João Grassi
Por
Erick, atacante do Vitória
Erick, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador com mais participações em gols no elenco do Esporte Clube Vitória, Erick foi apontado como o mais subestimado do Campeonato Brasileiro. Um estudo do Bolavip Brasil cruzou o valor de mercado e o desempenho de atletas da Série A, incluindo o ponta-direita na primeira posição.

O levantamento mapeou os 100 jogadores com mais partidas no Brasileirão de 2024 até 31 de agosto deste ano. Em seguida, foi considerado o valor de mercado de cada atleta no site especializado Transfermarkt e a nota média recebida por eles no aplicativo Sofascore.

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A partir desses dados, foram criados índices de valor de mercado e de performance. Para identificar os jogadores subestimados, foi considerada a diferença entre os dois índices.

Quanto maior a vantagem do índice de performance sobre o índice de valor de mercado, maior é a subestimação apontada pelo estudo.

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Erick e Baralhas lideram entre os subestimados

O atacante Erick, do Vitória, aparece no topo da lista. Seu valor de mercado é de 2,7 milhões de euros, que corresponde a um índice de valor de 0,294. Sua nota média no Brasileirão, entretanto, resultou em um índice de performance de 0,853.

A diferença entre os dois indicadores é de -0,559, a maior entre os jogadores analisados. O resultado significa que, dentro da metodologia utilizada, o desempenho apresentado pelo camisa 33 está acima do patamar correspondente ao seu valor de mercado.

Na segunda posição aparece Gabriel Baralhas, também do Leão. O meio-campista tem valor de mercado de 2,4 milhões de euros e índice de valor de 0,478. Seu índice de performance chega a 0,826, gerando uma diferença de -0,348.

Gabriel Baralhas
Gabriel Baralhas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Os nove mais subestimados do Brasileirão

  1. Erick (Vitória): -0,559
  2. Gabriel Baralhas (Vitória): -0,348
  3. Matheus Bidu (Corinthians): -0,313
  4. Cleiton (RB Bragantino): -0,273
  5. Ferreirinha (São Paulo): -0,235
  6. Erick (Bahia): -0,130
  7. Bernabei (Internacional): -0,125
  8. Marlon (Grêmio): -0,125
  9. Juninho Capixaba (RB Bragantino): -0,031
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