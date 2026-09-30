De volta? Saiba desempenho de jogadores emprestados pelo Vitória

Além do elenco que tem à disposição para os compromissos do Brasileirão 2026, o Esporte Clube Vitória conta com uma série de atletas emprestados para outros clubes. No total, 12 rubro-negros estão espalhados até em ligas do exterior.

Entre esses jogadores, apenas um não possui vínculo com o Vitória em 2027. Alguns deles, independente disso, estão fora dos planos e podem receber novos empréstimos na próxima temporada.

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Por outro lado, parte deles são jovens que buscam mais minutagem em campo e maior rodagem na carreira. Veja abaixo todos os emprestados do Rubro-Negro:

Atletas emprestados pelo Vitória

Willean Lepo - Criciúma

Depois de defender o Vitória em 2024, Willean Lepo foi emprestado ao Goiás, em 2025, e Criciúma, em 2026. O lateral-direito tem 36 jogos na temporada, três gols e quatro assistências. É titular do Tigre na Série B.

Contrato com o Criciúma: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2026.

Léo Naldi - Novorizontino

Depois de defender o Vitória em 2024 e no começo de 2025, Léo Naldi foi emprestado ao Atlético-GO e depois repassado ao Criciúma. Já em 2026, o volante foi para seu terceiro empréstimo e se firmou no Novorizontino. São 38 jogos na temporada, dois gols e duas assistências. É titular da equipe paulista na Série B.

Contrato com o Novorizontino: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2027.

Wellington Rato - Goiás

Depois de defender o Vitória em parte de 2025, Wellington Rato foi emprestado ao Goiás até o fim daquela temporada. No entanto, o meia sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e renovou seu vínculo de empréstimo com o Esmeraldino. Por lá são 26 jogos no total, com dois gols e duas assistências.

Contrato com o Goiás: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2027.

Filipe Machado - Goiás

Depois de defender o Vitória em 2024, Filipe Machado foi emprestado ao Coritiba e passou a temporada 2025 no clube paranaense. Já em 2026, acumulou novo empréstimo dessa vez para o Goiás. São 37 jogos pelo Esmeraldino, onde é titular na Série B, e uma assistência no total.

Contrato com o Goiás: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2027.

Dudu Miraíma - São Bernardo

Após atuar pelo Vitória entre 2020 e 2023, Dudu Miraíma passou a acumular diversos empréstimos: Náutico, Portuguesa, CSA, Noroeste e São Bernardo, onde se firmou e virou destaque em 2025. Embora tenha retornado ao Leão para jogar o Baianão em 2026, o meia foi novamente cedido ao Tigre do ABC. Somando com o ano passado, ele acumula 55 jogos, seis gols e quatro assistências.

Contrato com o São Bernardo: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2027.

Claudinho - Sport

Durante sua passagem pelo Vitória entre 2024 e 2025, Claudinho conviveu com uma lesão grave no segundo ano e passou sete meses afastado. O lateral-direito chegou a fazer duas partidas pelo Leão da Barra em 2026, antes de ser emprestado ao Sport. Disputou sete jogos pelo clube de Pernambuco e marcou um gol.

Contrato com o Sport: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2028.

Pepê - Cuiabá

Após passagem decepcionante pelo Vitória em 2025, Pepê já tinha perdido espaço com a chegada de Jair Ventura e chegou a ter saída definitiva cogitada. Ainda fora dos planos em 2026, o meio-campista foi emprestado ao Cuiabá e era titular até sofrer uma fissura na na costela. Foram 22 jogos, três assistências e um gol no total.

Contrato com o Cuiabá: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2027.

Pepê em campo pelo Cuiabá - Foto: Divulgação | Cuiabá

Ruan Gabriel - Göztepe

Jovem atleta da equipe Sub-20, Ruan Gabriel tinha apenas um jogo pelo profissional. O atacante de 18 anos foi emprestado ao Göztepe, da Turquia, com opção de compra. Apesar da transferência, ainda não atuou por lá.

Contrato com o Göztepe: até junho de 2027;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2027.

Paulo Roberto - Cianorte

Jovem atleta que chegou a ganhar espaço no profissional em 2025, Paulo Roberto foi emprestado ao Cianorte em 2026. O lateral-direito disputou 12 jogos até a eliminação da equipe paranaense na Série D, há cerca de dois meses.

Contrato com o Cianorte: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2027.

Pablo Baianinho: Paysandu

Sem conseguir espaço no elenco do Vitória em 2024, Pablo Baianinho foi emprestado ao Guarani no ano seguinte e chegou a atuar no time B do Bugre. Retornou para o Leão para a disputa do Baianão em 2026, mas não permaneceu. Seu segundo empréstimo foi para o Paysandu, onde disputou nove jogos pela Série C e marcou um gol.

Contrato com o Paysandu: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2027.

Zé Breno: Torreense

Um dos jogadores mais bem avaliados dessa lista, Zé Breno chamou atenção nas categorias de base e foi cogitado no elenco principal. Após boa passagem por empréstimo no Londrina em 2025, o volante retornou ao Vitória para o Baianão de 2026. Em seguida, foi cedido com opção de compra ao Toreense, de Portugal, já acumulando duas partidas na Segunda Liga.

Contrato com o Torreense: até junho de 2027;

Contrato com o Vitória: até o fim de 2028.

Ronald: Criciúma

Entre todos os citados na lista, Ronald Lopes foi o atleta que mais se destacou no time principal do Vitória e acumulou 65 jogos desde que chegou no Barradão. Peça importante na temporada 2025, o meio-campista perdeu espaço e foi emprestado ao Criciúma em 2026. Disputou 12 jogos pelo Tigre e deu uma assistência na Segundona.

Contrato com o Criciúma: até o fim de 2026;

Contrato com o Vitória: até junho de 2028.