Por que Musiala fica desmaiando em campo? Entenda condição do jogador

Na última semana, o mundo inteiro se preocupou com Jamal Musiala, meia-atacante alemão de apenas 23 anos que desmaiou em campo em dois jogos seguidos pelo Bayern de Munique. A condição dele, no entanto, promete não ser tão alarmante quanto parece.

Após o segundo episódio, na última terça-feira, 18, no amistoso contra o Heidenheim, Musiala contou ter sido diagnosticado com crises de ausência temporária, uma condição neurológica que gera "apagões" e desmaios.

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Musiala entrou em campo no amistoso aos 16 minutos do segundo tempo e caiu sem bola pouco depois, precisando de atendimento da equipe médica.

Desmaio de Musiala em campo - Foto: Reprodução I Instagram

As ausências já haviam sido presenciadas por torcedores no último sábado, 15, quando Musiala desmaiou enquanto enfrentava o RB Leipzig. Na partida, Jamal entrou no segundo tempo, chegou a marcar um gol, mas caiu no gramado, recebeu atendimento médico e precisou deixar a partida.

O pronunciamento sobre a condição médica, no entanto, veio apenas após o segundo episódio: "Antes de mais nada: eu estou bem! Acima de tudo, sou incrivelmente grato por todas as mensagens e pelo apoio de vocês".

O que são as ausências?

De acordo com a Academia Brasileira de Neurologia, crises de ausência são provocadas por descargas elétricas anormais no cérebro, que interferem temporariamente na atividade cerebral e podem causar perda súbita de consciência.

Em geral, são um tipo de crise epiléptica generalizada mais comum em crianças, em que a pessoa "desliga" por alguns segundos, apresentando olhar fixo e vago (como aconteceu com Musiala em campo), interrupção súbita do que está fazendo e ausência de resposta a estímulos, voltando ao normal logo em seguida sem lembrar do ocorrido.

As crises costumam durar de 5 a 20 segundos, podendo se repetir várias vezes ao longo do dia, mas sem causar quedas ou convulsões fortes com batimentos de braços e pernas.

Uma vez diagnosticadas, as crises costumam ser tratadas com o uso de medicamentos antiepilépticos específicos, quando não desaparecem sozinhas com o tempo.



Jogador explica diagnóstico

No comunicado, Musiala afirmou que foram constatadas crises breves e temporárias de ausência, associadas a uma disfunção neurológica. Segundo ele, o quadro é tratável e pode estar relacionado aos episódios contra Leipzig e Heidenheim.

"Entendo que muitos estejam preocupados. Quero tranquilizá-los hoje e explicar um pouco mais: fui diagnosticado com crises de ausência breves e temporárias, que são facilmente tratáveis e causadas por uma disfunção neurológica", explicou.

Musiala pelo Bayern de Munique - Foto: Reprodução I Instagram

"Elas podem levar aos momentos que ocorreram recentemente, como contra o Leipzig e agora em Heidenheim", disse. O jogador também disse que recebe acompanhamento médico do Bayern de Munique e demonstrou otimismo com o tratamento.

"Sei que isso pode parecer assustador à primeira vista, mas para mim, atualmente, faz parte do meu dia a dia. Estou recebendo o melhor atendimento médico possível em relação a isso e estou muito otimista. O FC Bayern e as pessoas mais próximas a mim estão sempre ao meu lado me apoiando nesta jornada", completou.

Musiala quer continuar jogando

A dúvida de muitos, então, foi o motivo de ele ter entrado em campo contra o Heidenheim mesmo após o primeiro desmaio - mas o próprio Musiala afirmou que foi uma escolha dele continuar a rotina como jogador.

"O importante é que não há nenhum risco adicional à saúde além disso. Em estreita consulta e comunicação regular com os especialistas, foi meu desejo pessoal enfrentar esse desafio e, com a aprovação dos neurologistas, continuar fazendo o que mais me ajuda na minha recuperação: simplesmente viver a minha rotina e continuar seguindo minha paixão de jogar futebol", disse.

Musiala pelo Bayern de Munique - Foto: Reprodução I Instagram

"Eu assumi a responsabilidade por essa decisão. No geral, estou me sentindo muito bem e no caminho certo. O que mais me ajuda nessa trajetória é continuar buscando vitórias e títulos com meu time, com o apoio incrível de vocês", completou.

Pedido de privacidade

No fim do comunicado, Musiala agradeceu o apoio dos torcedores, mas pediu compreensão para manter o assunto restrito ao clube, aos médicos e ao círculo íntimo.

"Espero que isso os ajude a me entender melhor. Ao mesmo tempo, peço a compreensão de vocês, pois gostaria de continuar mantendo este assunto restrito ao meu círculo íntimo de confiança, ao clube e aos especialistas", encerrou.

E agora?

O Bayern venceu a partida contra o Heidenheim por 4 a 2, encerrando a pré-temporada antes da final da Supercopa da Alemanha, contra o Borussia Dortmund, marcada para sábado, 22.

A presença de Musiala no jogo ainda não foi confirmada - mas o jogador deixou claro que sua intenção é estar em campo e buscar o título com os bávaros.