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França vence Bélgica e Itália surpreende com goleada na Nations League

Equipes se enfrentam na próxima rodada da competição

Gustavo Nascimento
Por
Lacroix e Olise comemoram gol no jogo da França contra a Bélgica
Lacroix e Olise comemoram gol no jogo da França contra a Bélgica - Foto: Nicolas Tucat | AFP

Enquanto a Seleção Brasileira não entra em campo novamente, o futebol europeu segue com grandes jogos nesta Data FIFA. Nesta segunda-feira, 28, França e Itália venceram seus jogos na fase de grupos da Nations League, competição criada para substituir os amistosos e dar mais competitividade às paradas para o futebol internacional no Velho Continente.

A França visitou a Bélgica em partida válida pela segunda rodada do grupo 1 da primeira divisão, conseguindo uma vitória por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Michael Olise, do Bayern de Munique, já nos minutos finais.

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A equipe comandada por Zinedine Zidane já havia estreado com um triunfo na competição, contra a Turquia, na última sexta-feira, 25. Kylian Mbappé marcou o gol francês na ocasião. Lesionado, o craque do Real Madrid não esteve à disposição da França para a partida desta segunda-feira.

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A Turquia voltou a ser derrotada nesta segunda-feira, desta vez para a Itália. O jogo que aconteceu na Turquia terminou com a vitória por 4 a 1 da Azzurra, treinada pelo italiano Vincenzo Montella. Os gols foram marcados por Bastoni, Frattesi, Kayode e Esposito para os visitantes. Yilmaz descontou para os turcos.

A Itália conseguiu se recuperar bem da derrota na estreia, diante da Bélgica, quando perdeu por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Roma.

Confira a situação do grupo

  1. França — 6 pontos
  2. Bélgica — 3 pontos
  3. Itália — 3 pontos
  4. Turquia — 0 pontos

Próximos jogos da Itália:

  • França (F) - 02/10, 15h45 (de Brasília) - Nations League
  • Turquia (C) - 05/10, 15h45 (de Brasília) - Nations League
  • França (C) - 12/11, 16h45 (de Brasília) - Nations League

Próximos jogos da França:

  • Itália (F) - 02/10, 15h45 (de Brasília) - Nations League
  • Bélgica (C) - 05/10, 15h45 (de Brasília) - Nations League
  • Itália (F) - 12/11, 16h45 (de Brasília) - Nations League
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Bélgica frança Itália Nations League turquia

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