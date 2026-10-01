Presidente diz que vai 'judicializar' estádio histórico do Brasil

O presidente do Vasco, Pedrinho, afirmou que o clube vai “judicializar” o Maracanã para a jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, partida prevista para acontecer no dia 20 de outubro.



A declaração foi dada em entrevista à CazéTV nesta quarta-feira, 30, cinco dias após o consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do estádio, vetar o pedido do Vasco.

Eu vou judicializar o Maracanã. A minha prioridade contra o Boca (Juniors) é São Januário. Independente que sejam quatro mil torcedores (visitantes). (Em segundo) Maracanã. se eu tenho a possibilidade da negativa em São Januário, eu vou judicializar o Maracanã. Pedrinho - Presidente do Vasco

Pedrinho sobre Vasco x Boca Juniors #vasco pic.twitter.com/F5xX02CBxP — Igor Rodrigues (@euigorodrigues) September 30, 2026

A tentativa do clube para jogar no Maracanã se dá por conta da exigência da Conmebol para que os jogos da semifinal sejam disputados em estádios com capacidade para ao menos 30 mil torcedores. O São Januário, estádio do Vasco, tem uma capacidade ligeiramente superior a 20 mil pessoas.

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O clube articula com o Corpo de Bombeiros, Polícia e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para chegar a um novo plano de segurança que comporte o aumento de torcida e convença a entidade internacional a conceder a possibilidade de jogar em São Januário.

Pedrinho também considerou o estádio do Botafogo, o Nilton Santos.

Possibilidade do Vasco jogar no Maracanã

O cruz-maltino já teve pedidos para jogar no Maracanã vetados anteriormente, sendo um deles contra o Esporte Clube Vitória e outro contra o Palmeiras, os dois pela Copa do Brasil, nas quartas de final e semifinal, respectivamente. Já pela Sul-Americana, o jogo com o Santa Fé-COL também não foi aceito pelo consórcio.

Segundo informação do GLOBO, a FLA-FLU Serviços S.A., concessionária do Maracanã, colocou as condições do gramado no centro da decisão — e citou até o El Niño como um dos fatores que agravaram a situação em 2026.

O agravamento das condições climáticas em razão do El Niño teria levado a concessionária a montar um planejamento especial para o campo. Entre as medidas citadas estão a contratação da consultora Maristela Kuhn, o aumento do uso de iluminação e um plano de manutenção até o fim do ano. A FLA-FLU também diz estudar a utilização da chamada “Celebration Hybrid” em 2027.