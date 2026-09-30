Messi será homenageado com honraria entregue a Pelé e Marta

Lionel Messi será homenageado pela Universidade de Buenos Aires (UBA) com o título de Doutor Honoris Causa, honraria máxima entregue pela instituição. A homenagem será feita em reconhecimento à trajetória esportiva do camisa 10 e à forma como ele representa o país.

A cerimônia de entrega do título vai acontecer na próxima terça-feira, 6 de outubro, antes da partida de despedida de Messi da seleção no estádio Monumental de Buenos Aires.

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O Conselho Superior da UBA aprovou a homenagem por unanimidade e destacou que a trajetória do jogador constitui “um exemplo de excelência, perseverança, humildade e conduta ética”.

Messi está perto de se aposentar da Seleção Argentina

Depois de uma trajetória marcada por fracassos e tropeços, Lionel Messi conseguiu dar a volta por cima com a camisa da seleção, conduzindo a Argentina aos títulos Copa América de 2021, da Finalíssima de 2022, da Copa do Mundo do Catar de 2022 e da Copa América de 2024.

A última competição oficial do craque na seleção foi a Copa do Mundo de 2026, onde se destacou com oito gols e quatro assistências e levou o time até a decisão, vencida pela Espanha.

O camisa 10 fará o último jogo dele com a camisa Albiceleste no amistoso contra o Benin, no dia 6 de outubro. Ele vai se despedir como o maior artilheiro (125 gols), líder em assistências (68) e jogador com mais partidas disputadas (207) na história da Seleção Argentina.

Veja outros craques que receberam o Doutor Honoris Causa

Pelé

O Rei do futebol recebeu o título de Doutor Honoris Causa de importantes instituições de ensino superior, como a Universidade Metropolitana de Santos (Unimes) em 2018 e a Universidade de Edimburgo em 2012, em reconhecimento à sua contribuição global ao esporte e à sociedade.

Zico

O ídolo do Flamengo recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Candido Mendes em setembro de 2026, sendo o primeiro esportista homenageado em cem anos pela instituição no Rio de Janeiro.

Marta

A brasileira, considerada a maior jogadora de futebol da história, foi aprovada para receber o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade de Brasília (UnB) em reconhecimento à sua história no futebol mundial.

Marcus Rashford

O atacante inglês recebeu o título da Universidade de Manchester em 2021, tornando-se o mais jovem a ser agraciado pela instituição devido ao seu trabalho contra a pobreza infantil no país.