Joia do Bahia ocupa posto de uma das maiores promessas do EA FC 27

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O atleta Ruan Pablo, considerado uma das joias das divisões de base do Esporte Clube Bahia, foi inserido na seleta lista de “maiores promessas” do Modo Carreira do jogo de videogame EA Sports FC 27, anteriormente conhecido como FIFA.

O jogador entra para a seleta lista de jogadores jovens com um alto potencial de evolução na carreira no jogo de videogame, como, por exemplo: Rayan, Endrick e Estevão.

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Entenda como está Ruan Pablo no EA FC 27

No jogo de videogame, Ruan Pablo, atacante e joia das divisões de base do Bahia de 17 anos começa com uma avaliação geral de 63, porém, com a capacidade de evoluir 21 níveis ao longo dos anos, podendo chegar a no mínimo 84 de overall.

Assim como na vida real, ele é destro e possui a capacidade de atuar nas duas pontas.

Com quatro estrelas de drible e sua principal característica no jogo sendo a condução, estatística essa que ele inicia com 70 de nota, Ruan Pablo pode ser uma boa alternativa para um ponta ágil e driblador.

Ruan Pablo no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Já sua finalização apresenta uma boa nota, considerando as características do atleta. Porém, um ponto que pode ser melhorado é sua perna ruim, no caso a esquerda, que possui somente três estrelas de qualidade.

No modo carreira, ele é listado com o valor inicial de 1,5 milhão de euros, podendo ser uma boa alternativa para uma trajetória a longo prazo, investindo no futuro.

Veja outras nove grandes promessas brasileiras do EA FC 27

Estêvão (Chelsea): O meia-atacante de 19 anos começa com 80 de overall e pode alcançar 90 de potencial. É o jogador mais caro da lista (45,5 milhões de euros), atuando principalmente como meia/ponta-direita, com 4 estrelas de finta.

Estevão no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Rayan (Bournemouth): Ex-jogador do Vasco, o atacante de 19 anos possui 79 de overall e 88 de potencial. Destaca-se pela força e movimentação, custando em torno de 38 milhões de euros.

Rayan no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Endrick (Real Madrid): Com 19 anos, o centroavante tem 79 de overall e potencial para atingir 88. É um atacante muito versátil e completo, com 4 estrelas de finta, avaliado em 38 milhões de euros.

Endrick no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

William Gomes (Porto): atacante ex-São Paulo de 20 anos, conta com 77 de overall e 86 de potencial. Destaca-se pela velocidade, habilidade e fintas, 4 estrelas, com preço estimado em 23 milhões de euros.

William Gomes no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Vitor Reis (Manchester City): zagueiro de 20 anos, possui 76 de overall e potencial para chegar a 86. Destaca-se pelo porte físico (1,86 m), boa saída de bola, custando cerca de 15,5 milhões de euros.

Victor Reis no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Ângelo (Al Nassr): Revelado pelo Santos, o jogador de 21 anos inicia com 76 de overall e 85 de potencial. É muito versátil, atua no meio e nas pontas e traz 5 estrelas em fintas, avaliado em 17 milhões de euros.

Ângelo no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Luis Guilherme (Sporting): meia-atacante de 20 anos com 72 de overall e 85 de potencial. Destaca-se pela velocidade, ambidestria bem desenvolvida e valor acessível de 5,5 milhões de euros.

Luis Guilherme no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Kauã Prates (Borussia Dortmund): lateral-esquerdo de 17 anos, recém-saído do Cruzeiro, começa com 67 de overall e pode evoluir até 85. Bastante veloz e versátil na defesa e meio-campo, está avaliado em apenas 2,4 milhões de euros.

Kauã Prates no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Gabriel Mec (Porto): atacante de 18 anos, ex-Grêmio, inicia com 66 de overall e atinge 85 de potencial. Possui 5 estrelas de perna ruim, 4 de fintas e excelente controle de bola, custando cerca de 2,2 milhões de euros.

Gabriel Mec no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

O que é o Modo Carreira?

O Modo Carreira é um dos tantos modos disponíveis no EA FC 27. Nele, o jogador assume o papel de gestor de um clube, realizando contratações, negociações com atletas e comissão técnica e desenvolvendo grandes promessas.

Além disso, o jogador pode controlar seu time durante as partidas para levar o clube escolhido para às maiores glórias.

Endrick no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA FC 27

Entenda a chegada dos clubes brasileiros no EA FC 27

Toda vez que um novo jogo da EA Sports de futebol chega próximo de ser lançado, uma expectativa sempre retorna: “Os clubes brasileiros vão voltar?”

Esse sentimento se dá porque, desde o FIFA 14, lançado em 2013, o maior jogo de videogame de futebol não conta com a presença dos clubes brasileiros e seus atletas de forma licenciada.

Em versões futuras do jogo, os clubes até estavam presentes, mas sem estádios, sem uma liga própria e utilizando jogadores genéricos.

Possível mudança no futuro

Mesmo com a ausência do futebol brasileiro do maior jogo de videogame de futebol do mundo por vários anos, o movimento pode mudar com a chegada do EA FC 27.

Isso se dá porque, nesta versão do jogo, tanto o Bahia quanto o Botafogo firmaram uma parceria com a EA Sports e conseguiram o licenciamento para seus jogadores e uniformes.

Esporte Clube Bahia no EA FC 27 - Foto: Reprodução | EA Sports

Essa união pode ser o início do retorno dos clubes brasileiros para o famigerado “FIFA”, mas ainda se trata de um momento inicial.