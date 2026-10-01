Bahia terá atacante titular de volta contra o Palmeiras pela Série A

O Esporte Clube Bahia terá um reforço importante para o primeiro compromisso após a Data Fifa, contra o Palmeiras, no dia 8 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Trata-se de Kike Olivera, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Athletico após receber o terceiro cartão amarelo na partida anterior, diante do Remo. Portanto, o atacante volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto entre Bahia e Palmeiras.





Kike Olivera volta a ficar à disposição de Rogério Ceni - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Considerado titular do Bahia, Kike Olivera é uma peça importante no esquema do técnico Rogério Ceni. Tanto que, na derrota para o Athletico, antes da Data Fifa, o treinador lamentou a ausência do uruguaio e destacou a menor capacidade de pressão alta sobre a defesa adversária sem a presença do atacante.

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Pesa bastante o desfalque de Kike no sentido de pressionar. Não conseguimos pressionar como nos últimos jogos. Ele faz muita falta nesse sentido, e ninguém conseguiria fazer como ele faz Rogério Ceni - técnico do Bahia

Na ocasião, devido ao desfalque do atacante uruguaio, Ceni optou pela escalação de Ademir como titular e, ao longo do segundo tempo, colocou a joia da base, Kauê Furquim, em campo. O treinador, porém, ressaltou que cada atleta é importante dentro de suas características, mas que, no quesito pressão sem a bola, o Bahia perde muito sem Kike Olivera.



“Cada jogador que temos é importante. O Ademir cansou, depois entrou Kauê. Kauê infelizmente não conseguiu levar vantagem no um contra um. Teríamos uma pressão melhor, deixaríamos eles jogarem menos, mas ninguém faz a pressão como ele (Kike Olivera)”, explicou o treinador tricolor.



Bahia ainda pode contar com outro reforço

Para o duelo contra o Palmeiras, o Bahia também trabalha para poder contar com o meio-campista Michel Araújo, que avançou no processo de recuperação do estiramento na coxa esquerda e treinou parcialmente com o restante do elenco azul, vermelho e branco no CT Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila (BA), nesta quarta-feira, 30.



Qual posição o Bahia ocupa na Série A?

Atualmente, o Bahia ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados em 28 jogos disputados. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 da Série A, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.