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Morre aos 59 anos Lito Sousa, influenciador e referência na aviação brasileira

Lito havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma síndrome rara

Evellyn Teixeira
Por
Lito Souza morreu nesta quinta-feira, 1º. A informação foi divulgada nas redes sociais do ex-influenciador
Lito Souza morreu nesta quinta-feira, 1º. A informação foi divulgada nas redes sociais do ex-influenciador - Foto: Reprodução Redes Sociais

Lito Sousa morreu nesta quinta-feira, 1º. A informação foi divulgada nas redes sociais do ex-influenciador, que publicou uma mensagem de despedida: “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre.” Lito havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma síndrome rara e degenerativa que pode provocar rápida perda dos movimentos, espasmos e confusão mental.

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Creutzfeldt-Jakob Lito Souza Morreu

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