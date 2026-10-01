Morre aos 59 anos Lito Sousa, influenciador e referência na aviação brasileira

Lito Sousa morreu nesta quinta-feira, 1º. A informação foi divulgada nas redes sociais do ex-influenciador, que publicou uma mensagem de despedida: “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre.” Lito havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma síndrome rara e degenerativa que pode provocar rápida perda dos movimentos, espasmos e confusão mental.

