“Até o próximo voo”: Lito Sousa fala sobre doença e possível despedida

O piloto, especialista em aviação e influenciador digital Lito Sousa publicou, nesta quarta-feira, 26, um vídeo gravado no dia em que recebeu a confirmação do diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma patologia neurológica extremamente rara e que não possui tratamento.

Na gravação de mais de 20 minutos publicada nas redes sociais, o criador do canal Aviões e Músicas aparece acompanhado da esposa, Mila, e explica que optou por se pronunciar para o público no momento em que ainda mantém sua cognição preservada.

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A investigação médica começou após um tratamento oncológico anterior, quando o especialista passou a ter perda progressiva de movimentos e dificuldades de locomoção devido a um quadro inflamatório cerebral.

"Depois do câncer apareceu uma encefalite no cérebro, e eu comecei a perder vários movimentos, a ter dificuldade para andar. Eu quis gravar esse vídeo enquanto ainda tenho cognição, porque não sei quanto tempo tenho. Pode ser semanas. Pode ser meses. Não sei", declarou.

A confirmação da enfermidade veio após exames identificarem a presença de um marcador neurológico específico, descartando hipóteses de condições tratáveis.

"Essa encefalite tinha duas possibilidades. Uma delas era ser uma doença autoimune. Nesse caso, o tratamento que eu estava fazendo melhoraria as condições. Mas hoje o Dr. Marcos me avisou que saiu o resultado de um marcador específico. E vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa rara. Então veio um diagnóstico de uma doença extremamente rara. E, pela raridade dela, ela não tem tratamento", explicou o piloto.

Formação profissional, trajetória e projetos de aviação

No depoimento, Lito relembrou episódios decisivos de sua trajetória pessoal e profissional, como a primeira viagem internacional a trabalho para o Zaire, no continente africano, a criação de amizades no setor aéreo e a consolidação do seu canal na internet, que alcançou 3,6 milhões de inscritos.

Ele destacou que sua única intenção ao criar conteúdo sempre foi compartilhar conhecimento e prestou homenagem ao mestre que o formou, o sargento Gonçalves, destacando a criação de sua escola e do centro de manutenção de aeronaves.

"Uma vez li uma matéria dizendo que aquele homem, durante a vida, formou mil mecânicos. Sargento, eu sei que o senhor já passou para o outro lado. E normalmente os bons alunos superam os mestres — que é o que eu quero que meu filho faça comigo. E eu tenho a honra de poder dizer ao senhor que, com os seus ensinamentos, na minha primeira turma de mecânico de manutenção de aeronaves eu formei mais de mil mecânicos. E agora estou formando cada vez mais, com muito trabalho e muito amor", disse.

Ao comentar os desdobramentos práticos e operacionais de suas empresas, Lito esclareceu que já organizou questões burocráticas e reforçou a intenção de manter os projetos educacionais ativos, apontando o suporte fundamental da companheira no planejamento da instituição.

"A escola e os projetos continuam. A LIPA Academy vai continuar. Eu quero formar mil mecânicos. Quero que esse legado cresça cada vez mais. O LITMRO está em processo de certificação", pontuou.

Sobre o futuro do canal na plataforma de vídeos, o influenciador pontuou esperar pela continuidade do trabalho conduzido por sua equipe de produção.

Relação familiar, reflexões e fé

Ao tratar de sentimentos e da perspectiva de fim da vida, Lito assegurou estar em paz com a própria história e expressou que sua maior preocupação recai sobre o bem-estar emocional de sua esposa e de seu filho.

"Eu, que não tenho medo de nada, não tenho medo de morrer. Não tenho. Porque vivi uma vida boa. Uma vida em que nunca fiz mal para ninguém. Então estou muito sossegado com isso. Mas eu não sei como falar para ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir. Quando eu ligo para ele, ele sempre atende: 'Oi, papai.' Isso é o que me dá um pouquinho de medo. Só isso", desabafou.

Apesar da gravidade do quadro clínico informado pelos médicos, o especialista ressaltou sua espiritualidade e a busca por um milagre, citando uma promessa que pretende cumprir em Portugal caso haja alteração no prognóstico.

"Vou pedir muito para Nossa Senhora de Fátima aquele milagre que a gente espera. E, vindo esse milagre, eu vou para Portugal. Vou até Fátima e vou andar de joelhos em volta daquele local onde rezam a missa. Porque, acontecendo, vai ser um grande milagre", acrescentou.

Ao encenar o encerramento da gravação, o piloto ponderou que a manutenção do seu raciocínio até o momento já representa uma exceção no padrão da enfermidade diagnosticada.

"Na verdade, já aconteceu um milagre. Porque, com esse diagnóstico que tenho, uma das primeiras coisas que acontecem é perder a cognição. E eu não perdi a cognição. Então eu já fui milagrosamente atingido por isso", concluiu.