Concorrente da BYD investe R$ 5,8 bilhões para produzir 57 carros por hora no Brasil

A Geely, que chegou ao Brasil em parceria com a Renault e busca concorrer com a BYD pelo mercado de carros elétricos e híbridos no país provoca alterações no ritmo da operação da sua fábrica 4.0, localizada no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

A planta da fábrica 4.0 da Renault Geely do Brasil tem 2,5 milhões de metros quadrados e gera mais de 2 bilhões de metadados por dia. Cada ponto de solda feito por robôs, cada peça deslocada e cada aperto de parafuso gera um rastro digital, criando assim um registro em tempo real salvo na nuvem e acessível para checagem em qualquer lugar do mundo. As informações são da Tribuna do Paraná.

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No início do ano, as atividades da fábrica foram paralisadas para modificação de 70% da área de funilaria (body-shop) e 75% da montagem final. A modernização faz parte de um ciclo de investimentos que alcançará R$ 5,8 bilhões até 2027. A fábrica tem capacidade para fabricar 57 carros por hora em suas duas linhas, somando até 881 unidades por dia.

O grande investimento tem também como objetivo a preparação do complexo para produzir, a partir de 2027, um novo veículo eletrificado da Renault baseado na plataforma GEA. No último mês, a Geely anunciou mais R$ 2 bilhões para totalizar o montante bilionário.

“A produção local de um modelo totalmente novo em um prazo tão curto foi um resultado extraordinário. A nossa união com a Renault vai além da utilização da fábrica, abrangendo cooperação em P&D, engenharia, cadeia de suprimentos e rede de distribuição”, disse Victor Yang, vice-presidente sênior do Geely Holding Group.

Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR) - Foto: Divulgação

Desde o mês passado, a fábrica monta o Geely EX5 EM-i, SUV super-híbrido baseado na arquitetura inteligente GEA, com foco no modo elétrico de 92% de eficiência e autonomia combinada de até 1.300 km, e se prepara para iniciar a montagem do Geely EX2, modelo 100% elétrico e que é vendido como modelo de entrada da marca no Brasil.

A decisão faz a Geely faturar mais. Fabricar localmente protege a operação de impostos de importação para carros eletrificados, garantindo uma margem financeira mais competitiva.

“O trabalho integrado entre nossas equipes no Brasil, na França e na China trouxe a flexibilidade necessária para transformar nossa planta e produzir veículos elétricos e híbridos de última geração no mesmo local onde nossa história começou”, disse Carlos Carrinho, diretor de fabricação da Renault do Brasil.

Renault Geely no Brasil

A Renaulta Geely no Brasil foi constituída em novembro de 2025, quando o Renault Group, a Geely Holding Group e a Geely Automobile Holdings assinaram acordos por meio dos quais a Geely assumiu 26,4% da participação na Renault do Brasil.

Fábrica da Geely no Brasil - Foto: Divulgação / Geely

A cooperação estratégica entre o Renault Group e a Geely no Brasil visa intensificar o desenvolvimento das marcas Renault e Geely no país, além de abrir caminho para o lançamento de novos veículos de zero e baixas emissões no melhor nível tecnológico.

O Complexo Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais, conta com cerca de 5 mil colaboradores e duas fábricas, em São José dos Pinhais.