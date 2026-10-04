DUPLA MOTORIZAÇÃO
Nissan Frontier diesel volta ao Brasil em 2027 e terá versão híbrida
Picape média da Nissan muda de estratégia no Brasil com dupla motorização e novo país de origem
Após o encerramento da fabricação regional na Argentina, a marca japonesa planeja reintroduzir a Nissan Frontier ao país dividindo o portfólio entre a importação de unidades tradicionais a diesel e a introdução de uma variante eletrificada.
Origem e logística da linha a diesel
Importação mexicana a partir de 2027
A configuração equipada com motor a diesel retornará ao mercado brasileiro no início de 2027. As unidades comercializadas no país passarão a ser importadas diretamente da planta fabril da marca localizada no México.
Versões e estimativas de preços a diesel
- Configurações tradicionais: o line-up focado no trabalho e no agronegócio manterá opções conhecidas do mercado, como as versões de entrada e intermediárias (Attack e SE), além das opções de topo (Pro-4X e Platinum).
- Faixa de preços estimada: atualmente, a tabela da linha tradicional oscila entre R$ 270.000 e R$ 320.000, patamar que serve de base para a futura importação mexicana.
A nova versão híbrida de origem chinesa
Parceria industrial com a Dongfeng
De forma complementar à linha tradicional, a picape passará a contar com uma opção eletrificada desenvolvida por meio de cooperação tecnológica com a fabricante chinesa Dongfeng.
Versão Frontier PHEV (Pro)
- Configuração eletrificada: a nova variante híbrida plug-in chega sob a nomenclatura Frontier Pro PHEV.
- Faixa de preços projetada: estimativas iniciais de mercado apontam para valores na faixa de R$ 350.000, posicionando-se acima das opções convencionais a diesel para concorrer diretamente com modelos eletrificados da categoria, como a BYD Shark.
Especificações técnicas preliminares
- Sistema híbrido: tecnologia híbrida do tipo plug-in (PHEV).
- Desempenho: variantes configuradas com potências elevadas, superando o patamar de picapes esportivas tradicionais.
- Tecnologia interna: painel totalmente digital e central multimídia de 14,6 polegadas.
Posicionamento de mercado e concorrência
Convivência de portfólio
A marca japonesa adotará uma estratégia dupla, mantendo a tradicional motorização a diesel importada do México para atender clientes corporativos, enquanto a configuração eletrificada chinesa ocupará o espaço voltado à inovação tecnológica, conectividade avançada e eficiência energética.