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DUPLA MOTORIZAÇÃO

Nissan Frontier diesel volta ao Brasil em 2027 e terá versão híbrida

Picape média da Nissan muda de estratégia no Brasil com dupla motorização e novo país de origem

Jair Mendonça Jr
Por
Teaser Nissan Frontier 2027
Teaser Nissan Frontier 2027 - Foto: Divulgação Nissan

Após o encerramento da fabricação regional na Argentina, a marca japonesa planeja reintroduzir a Nissan Frontier ao país dividindo o portfólio entre a importação de unidades tradicionais a diesel e a introdução de uma variante eletrificada.

Origem e logística da linha a diesel

Importação mexicana a partir de 2027

A configuração equipada com motor a diesel retornará ao mercado brasileiro no início de 2027. As unidades comercializadas no país passarão a ser importadas diretamente da planta fabril da marca localizada no México.

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Versões e estimativas de preços a diesel

  • Configurações tradicionais: o line-up focado no trabalho e no agronegócio manterá opções conhecidas do mercado, como as versões de entrada e intermediárias (Attack e SE), além das opções de topo (Pro-4X e Platinum).
  • Faixa de preços estimada: atualmente, a tabela da linha tradicional oscila entre R$ 270.000 e R$ 320.000, patamar que serve de base para a futura importação mexicana.

A nova versão híbrida de origem chinesa

Nissan Frontier Pro é baseada na Dongfeng Z9 (Divulgação/Nissan)
Nissan Frontier Pro é baseada na Dongfeng Z9 (Divulgação/Nissan) - Foto: Divulgação Nissan

Parceria industrial com a Dongfeng

De forma complementar à linha tradicional, a picape passará a contar com uma opção eletrificada desenvolvida por meio de cooperação tecnológica com a fabricante chinesa Dongfeng.

Versão Frontier PHEV (Pro)

  • Configuração eletrificada: a nova variante híbrida plug-in chega sob a nomenclatura Frontier Pro PHEV.
  • Faixa de preços projetada: estimativas iniciais de mercado apontam para valores na faixa de R$ 350.000, posicionando-se acima das opções convencionais a diesel para concorrer diretamente com modelos eletrificados da categoria, como a BYD Shark.

Especificações técnicas preliminares

  • Sistema híbrido: tecnologia híbrida do tipo plug-in (PHEV).
  • Desempenho: variantes configuradas com potências elevadas, superando o patamar de picapes esportivas tradicionais.
  • Tecnologia interna: painel totalmente digital e central multimídia de 14,6 polegadas.

Posicionamento de mercado e concorrência

Convivência de portfólio

A marca japonesa adotará uma estratégia dupla, mantendo a tradicional motorização a diesel importada do México para atender clientes corporativos, enquanto a configuração eletrificada chinesa ocupará o espaço voltado à inovação tecnológica, conectividade avançada e eficiência energética.

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