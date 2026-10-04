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FICHA TÉCNICA

Renault lança Arkana no Brasil neste ano: saiba tudo sobre o SUV

SUV cupê da marca francesa traz motor flex super híbrido e será fabricado no Paraná

Jair Mendonça Jr
Por
Renault Arkana
Renault Arkana - Foto: Divulgação Renault

O Renault Arkana produzido no Brasil utiliza a nova plataforma modular da Geely. O modelo conta com sistema propulsor super híbrido com tecnologia flex, integrando motorização térmica e elétrica.

O veículo é fabricado no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, Paraná.

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Versões e preços (estimados)

Renault Arkana
Renault Arkana - Foto: Divulgação Renault
  • Arkana Evolution (versão de entrada): preço estimado a partir de R$ 150.000, com foco em frota e acesso à motorização híbrida.
  • Arkana Techno (versão intermediária): preço estimado a partir de R$ 170.000, incluindo recursos adicionais de assistência ao motorista e conectividade ampliada.
  • Arkana Iconic / Esprit Alpine (versão top de linha): preço estimado a partir de R$ 190.000, com acabamento refinado, pacote tecnológico completo (ADAS avançado) e elementos estéticos exclusivos.

Ficha técnica completa

Renault Arkana
Renault Arkana - Foto: Divulgação Renault
  • Categoria: SUV Cupê de Médio Porte
  • Local de Produção: São José dos Pinhais (PR), Brasil
  • Plataforma: Base modular desenvolvida em parceria com a Geely
  • Motorização: Sistema Super Híbrido (Flex - Gasolina / Etanol)
  • Transmissão: Câmbio automático específico para sistemas híbridos
  • Tração: Dianteira (FWD)
  • Suspensão dianteira: Independente tipo McPherson
  • Suspensão traseira: Eixo de torção ou multibraço (conforme versão)
  • Freios: Discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira
  • Direção: Assistência elétrica progressiva

Dimensões e capacidades

  • Comprimento: Aproximadamente 4,57 metros
  • Largura: Cerca de 1,82 metros
  • Altura: Aproximadamente 1,57 metros
  • Distância entre-eixos: Cerca de 2,72 metros
  • Capacidade do porta-malas: Cerca de 500 litros
  • Tanque de combustível: 50 litros

Tecnologia e equipamentos

Renault Arkana
Renault Arkana - Foto: Divulgação Renault
  • Central multimídia: tela sensível ao toque com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.
  • Painel de instrumentos: tela digital configurável em alta resolução.
  • Segurança ativa (ADAS): controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cego.
  • Conectividade: portas USB dianteiras e traseiras, carregador de smartphone por indução e atualizações de sistema via nuvem (OTA).
  • Iluminação: Faróis e lanternas em tecnologia LED integral.

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