FICHA TÉCNICA
Renault lança Arkana no Brasil neste ano: saiba tudo sobre o SUV
SUV cupê da marca francesa traz motor flex super híbrido e será fabricado no Paraná
O Renault Arkana produzido no Brasil utiliza a nova plataforma modular da Geely. O modelo conta com sistema propulsor super híbrido com tecnologia flex, integrando motorização térmica e elétrica.
O veículo é fabricado no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, Paraná.
Versões e preços (estimados)
- Arkana Evolution (versão de entrada): preço estimado a partir de R$ 150.000, com foco em frota e acesso à motorização híbrida.
- Arkana Techno (versão intermediária): preço estimado a partir de R$ 170.000, incluindo recursos adicionais de assistência ao motorista e conectividade ampliada.
- Arkana Iconic / Esprit Alpine (versão top de linha): preço estimado a partir de R$ 190.000, com acabamento refinado, pacote tecnológico completo (ADAS avançado) e elementos estéticos exclusivos.
Ficha técnica completa
- Categoria: SUV Cupê de Médio Porte
- Local de Produção: São José dos Pinhais (PR), Brasil
- Plataforma: Base modular desenvolvida em parceria com a Geely
- Motorização: Sistema Super Híbrido (Flex - Gasolina / Etanol)
- Transmissão: Câmbio automático específico para sistemas híbridos
- Tração: Dianteira (FWD)
- Suspensão dianteira: Independente tipo McPherson
- Suspensão traseira: Eixo de torção ou multibraço (conforme versão)
- Freios: Discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira
- Direção: Assistência elétrica progressiva
Dimensões e capacidades
- Comprimento: Aproximadamente 4,57 metros
- Largura: Cerca de 1,82 metros
- Altura: Aproximadamente 1,57 metros
- Distância entre-eixos: Cerca de 2,72 metros
- Capacidade do porta-malas: Cerca de 500 litros
- Tanque de combustível: 50 litros
Tecnologia e equipamentos
- Central multimídia: tela sensível ao toque com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.
- Painel de instrumentos: tela digital configurável em alta resolução.
- Segurança ativa (ADAS): controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cego.
- Conectividade: portas USB dianteiras e traseiras, carregador de smartphone por indução e atualizações de sistema via nuvem (OTA).
- Iluminação: Faróis e lanternas em tecnologia LED integral.