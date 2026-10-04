Renault lança Arkana no Brasil neste ano: saiba tudo sobre o SUV

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O Renault Arkana produzido no Brasil utiliza a nova plataforma modular da Geely. O modelo conta com sistema propulsor super híbrido com tecnologia flex, integrando motorização térmica e elétrica.

O veículo é fabricado no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, Paraná.

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Versões e preços (estimados)

Renault Arkana - Foto: Divulgação Renault

Arkana Evolution (versão de entrada): preço estimado a partir de R$ 150.000, com foco em frota e acesso à motorização híbrida.

(versão de entrada): preço estimado a partir de R$ 150.000, com foco em frota e acesso à motorização híbrida. Arkana Techno (versão intermediária): preço estimado a partir de R$ 170.000, incluindo recursos adicionais de assistência ao motorista e conectividade ampliada.

(versão intermediária): preço estimado a partir de R$ 170.000, incluindo recursos adicionais de assistência ao motorista e conectividade ampliada. Arkana Iconic / Esprit Alpine (versão top de linha): preço estimado a partir de R$ 190.000, com acabamento refinado, pacote tecnológico completo (ADAS avançado) e elementos estéticos exclusivos.

Ficha técnica completa

Renault Arkana - Foto: Divulgação Renault

Categoria : SUV Cupê de Médio Porte

: SUV Cupê de Médio Porte Local de Produção : São José dos Pinhais (PR), Brasil

: São José dos Pinhais (PR), Brasil Plataforma : Base modular desenvolvida em parceria com a Geely

: Base modular desenvolvida em parceria com a Geely Motorização : Sistema Super Híbrido (Flex - Gasolina / Etanol)

: Sistema Super Híbrido (Flex - Gasolina / Etanol) Transmissão : Câmbio automático específico para sistemas híbridos

: Câmbio automático específico para sistemas híbridos Tração : Dianteira (FWD)

: Dianteira (FWD) Suspensão dianteira : Independente tipo McPherson

: Independente tipo McPherson Suspensão traseira : Eixo de torção ou multibraço (conforme versão)

: Eixo de torção ou multibraço (conforme versão) Freios : Discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira

: Discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira Direção : Assistência elétrica progressiva

Dimensões e capacidades

Comprimento : Aproximadamente 4,57 metros

: Aproximadamente 4,57 metros Largura : Cerca de 1,82 metros

: Cerca de 1,82 metros Altura : Aproximadamente 1,57 metros

: Aproximadamente 1,57 metros Distância entre-eixos : Cerca de 2,72 metros

: Cerca de 2,72 metros Capacidade do porta-malas : Cerca de 500 litros

: Cerca de 500 litros Tanque de combustível : 50 litros

Tecnologia e equipamentos

Renault Arkana - Foto: Divulgação Renault