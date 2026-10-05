Modelo da BYD desbanca Corolla pela segunda vez consecutiva

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O sedã BYD King registrou a liderança no segmento de sedãs no Nordeste em setembro de 2026 pelo segundo mês consecutivo. O modelo emplacou 215 unidades na região, o que representa 54,7% de participação de mercado.

O volume superou o concorrente direto Toyota Corolla, segundo colocado com 98 emplacamentos e 24,9% de participação. O ranking regional da categoria também incluiu o BMW 320i (19 unidades e 4,8%), o BYD Seal (11 unidades e 2,8%) e o Volkswagen Jetta (9 unidades e 2,3%).

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Ranking de sedãs no Nordeste em setembro de 2026

BYD King : 215 unidades (54,7% de participação) Toyota Corolla : 98 unidades (24,9% de participação) BMW 320i : 19 unidades (4,8% de participação) BYD Seal : 11 unidades (2,8% de participação) Volkswagen Jetta: 9 unidades (2,3% de participação)

Desempenho geral e expansão industrial

O desempenho da linha de veículos da marca, incluindo a primeira colocação do BYD Dolphin Mini no mercado total de Salvador, garantiu à BYD a segunda posição no ranking geral e de varejo na Bahia e no Nordeste. A rede de concessionárias da empresa possui mais de 240 lojas na região.

No cenário nacional, o BYD Dolphin Mini atingiu 9.385 emplacamentos em setembro, alcançando a terceira posição no ranking geral de vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil.

As vendas diretas da fabricante no país passaram de 1.253 unidades em setembro de 2025 para 7.263 em setembro de 2026, com faturamento mensal de 10.262 unidades.

No estado da Bahia, o complexo automotivo instalado em Camaçari contabiliza mais de 8,5 mil colaboradores diretos e mais de 120 mil veículos produzidos, com avanço nas obras das unidades de soldagem, pintura e estamparia.