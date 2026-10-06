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TRAÇÃO INTEGRAL ELETRÔNICA

GWM Haval H7 inicia pré-venda no Brasil com motorização híbrida flex

SUV híbrido plug-in com motor 1.5 turbo flex e tração integral vai rivalizar com o BYD Song Plus

Jair Mendonça Jr
Por
GWM Haval H7
GWM Haval H7 - Foto: Divulgação GWM

A GWM inicia a pré-venda do Haval H7 no mercado brasileiro. O modelo híbrido plug-in (PHEV) utiliza motor 1.5 turbo flex com compatibilidade para etanol e adota a tecnologia de tração integral eletrônica Hi4.

As reservas para o público geral serão abertas nesta quarta, 7. O veículo chega ao portfólio nacional para disputar espaço no segmento de utilitários esportivos eletrificados de médio porte, tendo como principal concorrente o BYD Song Plus.

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Conjunto mecânico e autonomia

GWM Haval H7
GWM Haval H7 - Foto: Divulgação GWM

A configuração mecânica combina o motor a combustão com propulsão elétrica gerenciada por sistema inteligente de distribuição de torque nos eixos dianteiro e traseiro.

A montadora informou que os números finais de potência combinada, capacidade das baterias e autonomia no modo totalmente elétrico serão detalhados no evento oficial de lançamento.

O modelo mantém a configuração de 5 lugares e adota linhas visuais inspiradas na identidade global da linha Haval, posicionando-se comercialmente na faixa de SUVs eletrificados recarregáveis na tomada.

Estratégia de mercado

Interior Haval H7
Interior Haval H7 - Foto: Divulgação GWM

A entrada do Haval H7 no Brasil amplia a oferta de veículos híbridos flex da marca chinesa, segmento que busca atrair motoristas interessados em eficiência energética e abastecimento com etanol.

A rede de concessionárias opera o sistema de reservas antecipadas para clientes cadastrados e novos compradores.

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