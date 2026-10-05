Leilão reúne Porsche, Volvo e Mercedes com até 30% de desconto

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Sessão de veículos ocorre nesta terça-feira, 6, às 10h, em formato híbrido (online pela plataforma do evento e presencial no pátio da Porto Seguro). A seleção reúne modelos de marcas premium e atuais com descontos de até 30% em relação à Tabela FIPE.

Veículos em destaque e valores FIPE

Porsche Taycan 2022 : R$ 481.327

: R$ 481.327 Volvo EX30 2026 : R$ 286.053

: R$ 286.053 Porsche Panamera 2022 : R$ 594.739

: R$ 594.739 Porsche 911 2023 : R$ 873.837

: R$ 873.837 Mercedes-Benz Classe C 2025 : R$ 310.515

: R$ 310.515 Mercedes-Benz Classe CLA 2025 : R$ 255.844

: R$ 255.844 Honda WR-V 2026 : R$ 140.775

Como participar do leilão

O leilão ocorre em formato híbrido. Os lances podem ser feitos de forma online ou presencialmente no pátio da Porto Seguro (av. Domingos de Souza Marques, 164, Pq. São Domingos, São Paulo). As salas virtuais abrem 30 minutos antes do início da sessão.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Podem participar pessoas físicas maiores de idade e pessoas jurídicas residentes em qualquer região do país.

Os interessados devem realizar cadastro prévio na plataforma e apresentar documentação composta por CNH, CPF, RG e comprovante de residência.

Os participantes devem consultar as regras específicas, a documentação e as condições de cada lote antes do início dos lances.