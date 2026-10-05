Novo Mitsubishi Outlander 2028 terá quatro motores e tecnologia PHEV

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A Mitsubishi planeja o lançamento da nova geração do utilitário esportivo Outlander para o ano de 2028. Informações divulgadas pela imprensa internacional indicam alterações no conjunto mecânico e na identidade visual do veículo.

Conjunto mecânico e tração integral

Mitsubishi Outlander 2028 - Foto: Divulgação Mitsubishi

A principal mudança estrutural prevista para a 5ª geração do utilitário esportivo consiste na adoção de um sistema de propulsão composto por quatro motores elétricos, sendo um acoplado a cada roda.

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Essa configuração substitui o arranjo anterior, que combinava um motor a combustão com dois propulsores elétricos.

O sistema de 4 motores elétricos integra-se à tecnologia de tração integral S-AWC (Super-All Wheel Control). A arquitetura permite o controle individual do torque enviado a cada roda, com o objetivo de alterar a dinâmica de condução e a estabilidade em diferentes condições de piso.

O conjunto mantém a tecnologia híbrida plug-in (PHEV), associando os motores elétricos a um propulsor térmico de alta eficiência e a um pacote de baterias de alta capacidade. O sistema inclui recursos de fornecimento de energia externa para equipamentos auxiliares.

Direção visual e plataforma

Interior Mitsubishi Outlander 2028 - Foto: Divulgação Mitsubishi

As linhas da carroceria devem adotar elementos estéticos baseados no conceito Elevance, apresentado no Japan Mobility Show. O projeto conceitual estabelece diretrizes para a dianteira, caracterizada por conjuntos ópticos verticais, e para a traseira, equipada com lanternas interligadas por faixa de LED.

O habitáculo incorpora painéis digitais contínuos e recursos de assistência ao condutor baseados em inteligência artificial para o monitoramento de parâmetros de condução e rotas.

Mercado e valores

A montadora japonesa não divulgou tabelas de preços, cronogramas de produção em série ou especificações técnicas definitivas para a quinta geração do modelo.

As informações comerciais detalhadas permanecem restritas à atual linha híbrida plug-in comercializada em mercados globais e no Brasil, cujas versões variam na faixa superior a R$ 370 mil.