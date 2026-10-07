Veículos leves crescem no Brasil e recuam em Salvador

O mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves manteve o ritmo de crescimento em setembro, mas o resultado não se repetiu em Salvador. No país, foram emplacadas 268.721 unidades, avanço de 2,13% em relação a agosto e de 16,16% na comparação com setembro de 2025. Na capital baiana, os 3.422 registros representaram queda mensal de 1,10%, embora o volume tenha ficado 13,50% acima do contabilizado no mesmo período do ano passado.

Os números fazem parte do balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Considerando também motocicletas, caminhões, ônibus, implementos rodoviários e outros segmentos, o Brasil registrou 509.686 emplacamentos no mês passado, melhor resultado para setembro da série histórica. O volume superou agosto em 1,15% e setembro de 2025 em 8,32%. Os dois meses tiveram 21 dias úteis, o que permite uma comparação direta sem a interferência do calendário.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre janeiro e setembro, foram emplacados 4.233.468 veículos no país, alta de 14,41% sobre os três primeiros trimestres de 2025. O resultado é o segundo maior acumulado para o período desde o início da série, atrás apenas de 2011. Apesar do ambiente ainda marcado por juros elevados e restrições no acesso ao financiamento, a entidade avalia que a demanda por veículos novos permanece aquecida.

“O mercado continua demonstrando demanda por veículos novos, mesmo em um ambiente ainda complexo de crédito. Para automóveis e comerciais leves, por exemplo, a concorrência entre marcas e os programas especiais de fomentação do setor, como o Move Brasil e Carro Sustentável, que têm reduzido preços e melhorado taxas de financiamento, continuam tendo peso importante na decisão do consumidor”, afirma Arcelio Junior, presidente da Fenabrave.

Capital

Em Salvador, os dois segmentos tomaram direções distintas durante setembro. Os automóveis chegaram a 3.034 emplacamentos, crescimento de 1,47% sobre agosto e de 30,78% em relação ao mesmo mês de 2025. Os comerciais leves, por sua vez, somaram 388 unidades, com retração de 17,45% na comparação mensal e de 44,17% diante de setembro do ano passado. A queda dos utilitários foi suficiente para levar o conjunto de automóveis e comerciais leves ao resultado negativo de 1,10% no mês.

O acumulado do ano mostra, porém, que a queda registrada em setembro não interrompe a trajetória de crescimento do mercado soteropolitano. De janeiro a setembro, a capital registrou 29.305 emplacamentos de automóveis e comerciais leves, crescimento de 10,10% sobre as 26.617 unidades do mesmo intervalo de 2025. Os automóveis avançaram 13,30%, alcançando 24.376 unidades, enquanto os comerciais leves recuaram 3,41%, com 4.929 registros.

A retração também não foi generalizada entre os segmentos. Somados todos os segmentos acompanhados pela Fenabrave, Salvador contabilizou 6.076 emplacamentos em setembro, alta de 4,20% sobre agosto e de 15,93% na comparação anual. O crescimento foi impulsionado principalmente pelas motocicletas, que avançaram 16,79% no mês e 25,36% em um ano, com 2.407 unidades.

Os dados revelam, portanto, comportamentos distintos. Enquanto o Brasil alcançou seu melhor setembro da série histórica e ampliou os emplacamentos de automóveis e comerciais leves, Salvador recuou na comparação mensal, puxada pela queda dos utilitários. No acumulado do ano, porém, o mercado da capital baiana mantém crescimento de 10,10% sobre 2025.