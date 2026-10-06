Carro de luxo sai de linha com desconto de R$ 100 mil

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O carro mais vendido da Land Rover no Brasil acaba de sair de linha. O Range Rover Evoque, SUV de luxo, já deixou de aparecer no site oficial da marca e tem as últimas unidades à venda com condições especiais para zerar os estoques. Por enquanto, o modelo não tem previsão de retornar ao mercado em 2027.

O fim da linha dos SUVs não é uma surpresa. A JLR já tinha deixado de produzir os carros em Itatiaia (RJ), em junho de 2026, enquanto aguardava a definição sobre a fábrica, que provavelmente deve ser vendida.

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Junto dele, o Discovery Sport também dá adeus definitivo à sua linha nacional. Em entrevista ao Motor1 Brasil, a marca afirmou: “Discovery Sport antecipamos o fim do modelo no Brasil, a produção termina globalmente em dezembro”.

As últimas unidades do Range Rover Evoque e Discovery Sport já estão sendo vendidas com condições especiais. No caso do Discovery Sport, a versão Landmark Edition linha 2026, que tinha preço de R$ 461.455, está saindo por R$ 399.990, o que representa um desconto de R$ 61 mil.

Já o Range Rover Evoque tem um desconto ainda maior. A versão Autobiography linha 2026, que tinha valor de R$ 521.650, agora sai por R$ 419.990, correspondendo a um desconto de R$ 101.750 sobre o valor original.