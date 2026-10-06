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Carro de luxo sai de linha com desconto de R$ 100 mil

Últimas unidades do SUV têm condição especial para zerar os estoques

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Range Rover Evoque Autobiography 2026 está disponível com condições especiais
Range Rover Evoque Autobiography 2026 está disponível com condições especiais - Foto: JLR/Divulgação

O carro mais vendido da Land Rover no Brasil acaba de sair de linha. O Range Rover Evoque, SUV de luxo, já deixou de aparecer no site oficial da marca e tem as últimas unidades à venda com condições especiais para zerar os estoques. Por enquanto, o modelo não tem previsão de retornar ao mercado em 2027.

O fim da linha dos SUVs não é uma surpresa. A JLR já tinha deixado de produzir os carros em Itatiaia (RJ), em junho de 2026, enquanto aguardava a definição sobre a fábrica, que provavelmente deve ser vendida.

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Junto dele, o Discovery Sport também dá adeus definitivo à sua linha nacional. Em entrevista ao Motor1 Brasil, a marca afirmou: “Discovery Sport antecipamos o fim do modelo no Brasil, a produção termina globalmente em dezembro”.

As últimas unidades do Range Rover Evoque e Discovery Sport já estão sendo vendidas com condições especiais. No caso do Discovery Sport, a versão Landmark Edition linha 2026, que tinha preço de R$ 461.455, está saindo por R$ 399.990, o que representa um desconto de R$ 61 mil.

o Range Rover Evoque tem um desconto ainda maior. A versão Autobiography linha 2026, que tinha valor de R$ 521.650, agora sai por R$ 419.990, correspondendo a um desconto de R$ 101.750 sobre o valor original.

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auto brasil Condições especiais Land Rover SUV

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