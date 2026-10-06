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LANÇAMENTO

Caoa anuncia chegada de sucessor do Tiggo 8 no Brasil; veja preços

SUV chega ao Brasil com dois tipos de motorizações, gasolina e híbrida

Gustavo Zambianco
Por
Novo CAOA Chery Tiggo 9
Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

A família dos SUVs da Caoa Chery no Brasil recebeu um reforço nesta terça-feira, 6, o novo Tiggo 9. Vale ressaltar que o modelo havia sido revelado no último Salão do Automóvel, realizado em novembro de 2025.

O novo modelo chinês lançado em solo brasileiro chega com dois tipos de motorização: a combustão ou híbrida plug-in (PHEV). Com capacidade definida para sete lugares, o veículo será o novo carro mais caro da marca no país, tomando o posto do Tiggo 8.

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Novo CAOA Chery Tiggo 9
Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Veja os preços e as novas versões do Caoa Chery Tiggo 9

Os dois modelos do novo Tiggo 9 foram inseridos no mercado brasileiro nesta terça-feira, sendo a unidade híbrida mais barata que a somente a combustão.

  • Caoa Chery Tiggo 9 - R$ 249.990;
  • Caoa Chery Tiggo 9 PHEV - R$ 299.990.
Novo CAOA Chery Tiggo 9
Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Motorização do Caoa Chery Tiggo 9

O novo modelo chinês chega ao Brasil com dois tipos de motorização: um a combustão, que utiliza um motor 2.0 TGDi turbo a gasolina e outro híbrido com um motor 1.5 TGDi turbo a gasolina com outros três elétricos.

Modelo a combustão

O Caoa Chery Tiggo 9 movido somente a combustível por um motor 2.0 TGDi turbo a gasolina de quatro cilindros, 16 válvulas entrega 224 cv de potência e 36,7 kgfm de torque.

Seu conjunto de câmbio é automático de oito marchas, e sua tração é integral. Com esse conjunto, a Caoa repassa que o modelo consegue ir de 0 a 100 km/h em 9,1 segundos.

Qual a autonomia do Tiggo 9 a combustão?

Com o conjunto mecânico à combustão, o Tiggo 9 apresenta uma autonomia de 8,5 km/l na cidade e de 10,9 km/l na estrada, de acordo com o Inmetro..

Novo CAOA Chery Tiggo 9
Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Modelo híbrido

Já a opção híbrida do novo Tiggo 9, que combina um motor 1.5 TGDi turbo a gasolina com outros três elétricos, o conjunto em questão pode entregar 428 cv de potência e 59,2 kgfm de torque.

Sua aceleração vai de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos, conforme aponta a Caoa.

Qual a autonomia do Tiggo 9 híbrido?

Com o tanque cheio e bateria carregada, a Caoa Chery promete uma autonomia de 1.200 km.

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Quais as dimensões do Caoa Chery Tiggo 9?

Apresentado na China em 2024, o modelo é maior que toda a gama, se destacando pelos 4,81 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,74 m de altura e 2,80 m de distância entre-eixos.

Seu porta-malas pode ser usado em duas versões, uma menor de 148 litros de capacidade, quando todos os bancos estão sendo utilizados, e outro com a última fileira rebatida, que resulta nos 448 litros de capacidade.

Novo CAOA Chery Tiggo 9
Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Outros detalhes do Tiggo 9

Design

  • Linguagem Estética: O modelo adota a mais recente linguagem visual da marca Chery;
  • Elementos Visuais: Possui grade frontal ampla, laterais com maçanetas retráteis e traseira caracterizada por lanternas interligadas;
  • Rodas: É sempre equipado com rodas de 20 polegadas;
  • Acabamento Interno: A cabine conta com console central elevado e revestimento premium disponível nas cores preta ou marrom.
Novo CAOA Chery Tiggo 9
Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Equipamentos e Tecnologia

  • Painel e Multimídia: Destaca-se pela central multimídia de 15,6 polegadas com suporte sem fio a Apple CarPlay e Android Auto, painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e projeção via head-up display;
  • Conforto Térmico e Interno: Vem equipado com ar-condicionado automático de duas zonas com saídas de ar para a segunda e terceira fileiras;
  • Itens de Conveniência: Inclui teto solar panorâmico, luz ambiente, bancos dianteiros com ajustes elétricos e freio de estacionamento eletrônico em suas duas versões;
  • Segurança e Assistência ao Condutor: Conta com um pacote robusto composto por 10 airbags, câmera 540º com guias dinâmicas, piloto automático adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência (EBA), assistente de permanência em faixa (ELK), monitoramento de ponto cego (BSD), alerta de colisão e sensores de estacionamento.
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autos Caoa Chery Tiggo

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