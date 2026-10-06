Caoa anuncia chegada de sucessor do Tiggo 8 no Brasil; veja preços

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A família dos SUVs da Caoa Chery no Brasil recebeu um reforço nesta terça-feira, 6, o novo Tiggo 9. Vale ressaltar que o modelo havia sido revelado no último Salão do Automóvel, realizado em novembro de 2025.

O novo modelo chinês lançado em solo brasileiro chega com dois tipos de motorização: a combustão ou híbrida plug-in (PHEV). Com capacidade definida para sete lugares, o veículo será o novo carro mais caro da marca no país, tomando o posto do Tiggo 8.

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Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Veja os preços e as novas versões do Caoa Chery Tiggo 9

Os dois modelos do novo Tiggo 9 foram inseridos no mercado brasileiro nesta terça-feira, sendo a unidade híbrida mais barata que a somente a combustão.

Caoa Chery Tiggo 9 - R$ 249.990;

- R$ 249.990; Caoa Chery Tiggo 9 PHEV - R$ 299.990.

Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Motorização do Caoa Chery Tiggo 9

O novo modelo chinês chega ao Brasil com dois tipos de motorização: um a combustão, que utiliza um motor 2.0 TGDi turbo a gasolina e outro híbrido com um motor 1.5 TGDi turbo a gasolina com outros três elétricos.

Modelo a combustão

O Caoa Chery Tiggo 9 movido somente a combustível por um motor 2.0 TGDi turbo a gasolina de quatro cilindros, 16 válvulas entrega 224 cv de potência e 36,7 kgfm de torque.

Seu conjunto de câmbio é automático de oito marchas, e sua tração é integral. Com esse conjunto, a Caoa repassa que o modelo consegue ir de 0 a 100 km/h em 9,1 segundos.

Qual a autonomia do Tiggo 9 a combustão?

Com o conjunto mecânico à combustão, o Tiggo 9 apresenta uma autonomia de 8,5 km/l na cidade e de 10,9 km/l na estrada, de acordo com o Inmetro..

Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Modelo híbrido

Já a opção híbrida do novo Tiggo 9, que combina um motor 1.5 TGDi turbo a gasolina com outros três elétricos, o conjunto em questão pode entregar 428 cv de potência e 59,2 kgfm de torque.

Sua aceleração vai de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos, conforme aponta a Caoa.

Qual a autonomia do Tiggo 9 híbrido?

Com o tanque cheio e bateria carregada, a Caoa Chery promete uma autonomia de 1.200 km.

Quais as dimensões do Caoa Chery Tiggo 9?

Apresentado na China em 2024, o modelo é maior que toda a gama, se destacando pelos 4,81 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,74 m de altura e 2,80 m de distância entre-eixos.

Seu porta-malas pode ser usado em duas versões, uma menor de 148 litros de capacidade, quando todos os bancos estão sendo utilizados, e outro com a última fileira rebatida, que resulta nos 448 litros de capacidade.

Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

Outros detalhes do Tiggo 9

Design

Linguagem Estética: O modelo adota a mais recente linguagem visual da marca Chery;

O modelo adota a mais recente linguagem visual da marca Chery; Elementos Visuais: Possui grade frontal ampla, laterais com maçanetas retráteis e traseira caracterizada por lanternas interligadas;

Possui grade frontal ampla, laterais com maçanetas retráteis e traseira caracterizada por lanternas interligadas; Rodas: É sempre equipado com rodas de 20 polegadas;

É sempre equipado com rodas de 20 polegadas; Acabamento Interno: A cabine conta com console central elevado e revestimento premium disponível nas cores preta ou marrom.

Novo CAOA Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação | CAOA Chery

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