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MEDIDA

ANTT suspende testes de radar de velocidade média em rodovias do país

Testes foram paralisados em oito estados para ajustes técnicos. Nenhum motorista foi multado

Jair Mendonça Jr
Por
Nenhum motorista foi multado
Nenhum motorista foi multado - Foto: Divulgação ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu os testes do sistema de fiscalização de velocidade média em rodovias federais concedidas. A medida interrompe a avaliação iniciada em oito estados brasileiros para a realização de ajustes técnicos, procedimentais e operacionais.

Segundo a agência, a pausa é necessária para adequações na sinalização viária e na comunicação direcionada aos motoristas que trafegam nos trechos monitorados.

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Nenhuma multa foi emitida durante os testes

A agência informou que nenhum condutor recebeu autuação ou penalidade financeira durante o período em que o sistema esteve em funcionamento.

Desde o início do projeto, as normas de autorização estabeleciam que os dados registrados pelas câmeras serviam para análise de tráfego e comportamento dos motoristas, sem efeito punitivo.

Como funciona a tecnologia de velocidade média

Diferente dos radares fixos tradicionais, que medem a velocidade em um único ponto, a tecnologia de velocidade média calcula o ritmo desenvolvido ao longo de um trecho rodoviário.

O veículo passa pelo primeiro ponto de monitoramento, onde a placa e o horário exato são capturados. Ao passar pelo segundo ponto de fiscalização, a placa e o novo horário são registrados.

O sistema calcula o tempo gasto para percorrer a distância entre os dois pontos e determina a velocidade do veículo.

Estados impactados pela suspensão

A fase experimental abrangia trechos rodoviários federais sob concessão nas seguintes unidades da federação:

  • Espírito Santo: BR-101
  • Goiás: BR-414
  • Mato Grosso do Sul: BR-163
  • Minas Gerais: BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116
  • Paraná: PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151
  • Rio de Janeiro: BR-101 (incluindo Ponte Rio-Niterói) e BR-116
  • Rio Grande do Sul: BR-386
  • Santa Catarina: BR-101

A agência divulgará novas datas para a retomada dos testes após a finalização dos ajustes técnicos e da readequação das placas de sinalização nos trechos selecionados.

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