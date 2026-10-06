MEDIDA
ANTT suspende testes de radar de velocidade média em rodovias do país
Testes foram paralisados em oito estados para ajustes técnicos. Nenhum motorista foi multado
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu os testes do sistema de fiscalização de velocidade média em rodovias federais concedidas. A medida interrompe a avaliação iniciada em oito estados brasileiros para a realização de ajustes técnicos, procedimentais e operacionais.
Segundo a agência, a pausa é necessária para adequações na sinalização viária e na comunicação direcionada aos motoristas que trafegam nos trechos monitorados.
Nenhuma multa foi emitida durante os testes
A agência informou que nenhum condutor recebeu autuação ou penalidade financeira durante o período em que o sistema esteve em funcionamento.
Desde o início do projeto, as normas de autorização estabeleciam que os dados registrados pelas câmeras serviam para análise de tráfego e comportamento dos motoristas, sem efeito punitivo.
Como funciona a tecnologia de velocidade média
Diferente dos radares fixos tradicionais, que medem a velocidade em um único ponto, a tecnologia de velocidade média calcula o ritmo desenvolvido ao longo de um trecho rodoviário.
O veículo passa pelo primeiro ponto de monitoramento, onde a placa e o horário exato são capturados. Ao passar pelo segundo ponto de fiscalização, a placa e o novo horário são registrados.
O sistema calcula o tempo gasto para percorrer a distância entre os dois pontos e determina a velocidade do veículo.
Estados impactados pela suspensão
A fase experimental abrangia trechos rodoviários federais sob concessão nas seguintes unidades da federação:
- Espírito Santo: BR-101
- Goiás: BR-414
- Mato Grosso do Sul: BR-163
- Minas Gerais: BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116
- Paraná: PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151
- Rio de Janeiro: BR-101 (incluindo Ponte Rio-Niterói) e BR-116
- Rio Grande do Sul: BR-386
- Santa Catarina: BR-101
A agência divulgará novas datas para a retomada dos testes após a finalização dos ajustes técnicos e da readequação das placas de sinalização nos trechos selecionados.