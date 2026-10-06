ANTT suspende testes de radar de velocidade média em rodovias do país

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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu os testes do sistema de fiscalização de velocidade média em rodovias federais concedidas. A medida interrompe a avaliação iniciada em oito estados brasileiros para a realização de ajustes técnicos, procedimentais e operacionais.

Segundo a agência, a pausa é necessária para adequações na sinalização viária e na comunicação direcionada aos motoristas que trafegam nos trechos monitorados.

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Nenhuma multa foi emitida durante os testes

A agência informou que nenhum condutor recebeu autuação ou penalidade financeira durante o período em que o sistema esteve em funcionamento.

Desde o início do projeto, as normas de autorização estabeleciam que os dados registrados pelas câmeras serviam para análise de tráfego e comportamento dos motoristas, sem efeito punitivo.

Como funciona a tecnologia de velocidade média

Diferente dos radares fixos tradicionais, que medem a velocidade em um único ponto, a tecnologia de velocidade média calcula o ritmo desenvolvido ao longo de um trecho rodoviário.

O veículo passa pelo primeiro ponto de monitoramento, onde a placa e o horário exato são capturados. Ao passar pelo segundo ponto de fiscalização, a placa e o novo horário são registrados.

O sistema calcula o tempo gasto para percorrer a distância entre os dois pontos e determina a velocidade do veículo.

Estados impactados pela suspensão

A fase experimental abrangia trechos rodoviários federais sob concessão nas seguintes unidades da federação:

Espírito Santo : BR-101

: BR-101 Goiás : BR-414

: BR-414 Mato Grosso do Sul : BR-163

: BR-163 Minas Gerais : BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116

: BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116 Paraná : PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151

: PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151 Rio de Janeiro : BR-101 (incluindo Ponte Rio-Niterói) e BR-116

: BR-101 (incluindo Ponte Rio-Niterói) e BR-116 Rio Grande do Sul : BR-386

: BR-386 Santa Catarina : BR-101

A agência divulgará novas datas para a retomada dos testes após a finalização dos ajustes técnicos e da readequação das placas de sinalização nos trechos selecionados.