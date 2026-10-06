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Carros seminovos: veja os 10 mais vendidos do Brasil

Ranking traz Gol, Strada e Onix entre os modelos mais vendidos

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Gol é o carro mais vendido em setembro de 2026
Gol é o carro mais vendido em setembro de 2026 - Foto: Divulgação

O mercado de veículos usados e seminovos sofreu uma leve queda de 1,3% nas vendas em setembro, na comparação com agosto. Segundo a Fenauto, ao todo, foram 1.228.315 automóveis vendidos no mês passado, contra 1.245.123.

Apesar da leve queda, o segmento segue em alta no acumulado de 2026, com 14.205.505 veículos negociados entre janeiro e setembro de 2026, contra 13.478.527 no mesmo período de 2025. O avanço é de 5,4%,.

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Veja os 10 modelos de carros usados mais vendidos:

  1. Volkswagen Gol - 66.789
  2. Fiat Strada - 41.761
  3. Chevrolet Onix - 41.115
  4. Hyundai HB20 - 39.904
  5. Fiat Palio - 34.619
  6. Fiat Uno - 34.293
  7. Toyota Corolla - 27.022
  8. Ford Ka - 25.134
  9. Volkswagen Saveiro - 23.992
  10. Ford Fiesta - 23.514

Em entrevista ao Vrum, o presidente da Fenauto afirmou que o cenário político e econômico tem influenciado diretamente o ritmo dos negócios nas últimas semanas: “A economia ainda está passando por um momento de incerteza com relação às eleições”.

“O mercado pode oscilar por conta do resultado das mesmas até o final do processo do segundo turno, no fim de outubro. Apesar disso, a força do acumulado do ano nos dá confiança de que o segmento ainda terá fôlego para um possível novo recorde em 2026”, disse.

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autos carros mais vendidos eleições 2026

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