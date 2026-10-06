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Carros seminovos: veja os 10 mais vendidos do Brasil
Ranking traz Gol, Strada e Onix entre os modelos mais vendidos
O mercado de veículos usados e seminovos sofreu uma leve queda de 1,3% nas vendas em setembro, na comparação com agosto. Segundo a Fenauto, ao todo, foram 1.228.315 automóveis vendidos no mês passado, contra 1.245.123.
Apesar da leve queda, o segmento segue em alta no acumulado de 2026, com 14.205.505 veículos negociados entre janeiro e setembro de 2026, contra 13.478.527 no mesmo período de 2025. O avanço é de 5,4%,.
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Veja os 10 modelos de carros usados mais vendidos:
- Volkswagen Gol - 66.789
- Fiat Strada - 41.761
- Chevrolet Onix - 41.115
- Hyundai HB20 - 39.904
- Fiat Palio - 34.619
- Fiat Uno - 34.293
- Toyota Corolla - 27.022
- Ford Ka - 25.134
- Volkswagen Saveiro - 23.992
- Ford Fiesta - 23.514
Em entrevista ao Vrum, o presidente da Fenauto afirmou que o cenário político e econômico tem influenciado diretamente o ritmo dos negócios nas últimas semanas: “A economia ainda está passando por um momento de incerteza com relação às eleições”.
“O mercado pode oscilar por conta do resultado das mesmas até o final do processo do segundo turno, no fim de outubro. Apesar disso, a força do acumulado do ano nos dá confiança de que o segmento ainda terá fôlego para um possível novo recorde em 2026”, disse.
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