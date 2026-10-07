OPORTUNIDADE
Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux e SW4 têm descontos de até R$ 54 mil
Campanha da Toyota garante abatimentos de preço para SUVs e picapes até 12 de outubro
A Toyota iniciou uma campanha promocional para a linha de veículos vendidos no Brasil. A ação comercial envolve os modelos Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux e SW4, com reduções de preço válidas até o dia 12 de outubro de 2026.
As condições comerciais aplicam-se a transações à vista e destinam-se a pessoas físicas e jurídicas pelo canal de varejo na rede de concessionárias e no site oficial da fabricante.
Reduções de preço por modelo
- Toyota Yaris Cross XR: o preço passou de R$ 149.900 para R$ 127.490, registrando abatimento de R$ 22.410. A versão utiliza motor 1.5 flex e transmissão automática do tipo CVT.
- Toyota Corolla Cross XRE: o valor foi reduzido de R$ 194.790 para R$ 179.990, representando desconto de R$ 14.800. O utilitário conta com motor 2.0 flex e câmbio CVT.
- Toyota SW4 SRX Platinum: a configuração de sete lugares na cor Branco Polar registrou a maior redução da campanha, caindo de R$ 424.590 para R$ 369.990, com desconto de R$ 54.600. O modelo emprega motor 2.8 turbodiesel e câmbio automático de seis marchas.
- Toyota Hilux SRV 4x4: a picape na cor Branco Polar passou de R$ 314.690 para R$ 269.990, totalizando abatimento de R$ 44.700. O veículo compartilha o conjunto mecânico 2.8 turbodiesel com transmissão automática de seis velocidades.
Regras da promoção
A campanha promocional estabelece exigência de pagamento à vista. Os valores divulgados aplicam-se a unidades selecionadas e cores específicas conforme disponibilidade na rede autorizada.