Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux e SW4 têm descontos de até R$ 54 mil

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A Toyota iniciou uma campanha promocional para a linha de veículos vendidos no Brasil. A ação comercial envolve os modelos Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux e SW4, com reduções de preço válidas até o dia 12 de outubro de 2026.

As condições comerciais aplicam-se a transações à vista e destinam-se a pessoas físicas e jurídicas pelo canal de varejo na rede de concessionárias e no site oficial da fabricante.

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Reduções de preço por modelo

Toyota Yaris Cross XR : o p reço passou de R$ 149.900 para R$ 127.490 , registrando abatimento de R$ 22.410. A versão utiliza motor 1.5 flex e transmissão automática do tipo CVT.

: o p , registrando abatimento de R$ 22.410. A versão utiliza motor 1.5 flex e transmissão automática do tipo CVT. Toyota Corolla Cross XRE : o valor foi r eduzido de R$ 194.790 para R$ 179.990 , representando desconto de R$ 14.800. O utilitário conta com motor 2.0 flex e câmbio CVT.

: o valor foi r , representando desconto de R$ 14.800. O utilitário conta com motor 2.0 flex e câmbio CVT. Toyota SW4 SRX Platinum : a configuração de sete lugares na cor Branco Polar registrou a maior redução da campanha, c aindo de R$ 424.590 para R$ 369.990, com desconto de R$ 54.600. O modelo emprega motor 2.8 turbodiesel e câmbio automático de seis marchas.

: a configuração de sete lugares na cor Branco Polar registrou a maior redução da campanha, c com desconto de R$ 54.600. O modelo emprega motor 2.8 turbodiesel e câmbio automático de seis marchas. Toyota Hilux SRV 4x4 : a picape na cor Branco Polar passou de R$ 314.690 para R$ 269.990 , totalizando abatimento de R$ 44.700. O veículo compartilha o conjunto mecânico 2.8 turbodiesel com transmissão automática de seis velocidades.

Regras da promoção

A campanha promocional estabelece exigência de pagamento à vista. Os valores divulgados aplicam-se a unidades selecionadas e cores específicas conforme disponibilidade na rede autorizada.