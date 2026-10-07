Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

FLASH CHARGING

Chega ao Brasil carregador que carrega veículo elétrico em 5 minutos

Sistema de 1.500 kW garante até 400 km de autonomia em apenas 5 minutos de recarga

Jair Mendonça Jr
Por
Flash Charging
Flash Charging - Foto: Divulgação Denza

A Denza inaugura tecnologia Flash Charging em Brasília. O sistema entrega potência de até 1.500 kW na concessionária Denza do Grupo Saga. O equipamento carrega bateria de 10% a 70% em cinco minutos e de 10% a 97% em nove minutos. O tempo de recarga garante autonomia de até 400 quilômetros.

Armazenamento de anergia

Felipe Massa testando o Flash Charging
Felipe Massa testando o Flash Charging - Foto: Divulgação Denza

O sistema armazena energia e libera eletricidade em alta potência durante a recarga. A tecnologia combina o carregador ultrarrápido a um sistema integrado de armazenamento de energia.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A eletricidade acumula ao longo do tempo e libera em alta potência no momento da recarga. O processo amplia possibilidades de instalação em locais sem fornecimento contínuo de rede elétrica.

Metas de expansão no Brasil

O plano prevê mil carregadores ultrarrápidos no Brasil até o final de 2027. O Brasil opera como o primeiro país das Américas com esta tecnologia. O modelo Denza Z9 GT utiliza o sistema comercialmente.

Dados de eletrificação

Brasília registrou 5.048 emplacamentos de eletrificados em agosto e ocupa a segunda posição nacional. São Paulo lidera os emplacamentos. O Brasil atingiu 951 mil emplacamentos de eletrificados desde 2022.

Leia Também:

NIAGARA

Nova picape da Renault que virá ao Brasil começa a ser produzida
Nova picape da Renault que virá ao Brasil começa a ser produzida imagem

OPORTUNIDADE

Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux e SW4 têm descontos de até R$ 54 mil
Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux e SW4 têm descontos de até R$ 54 mil imagem

GRUPO SHC

Gigante montadora chinesa com dívidas de R$ 239 milhões pede recuperação judicial
Gigante montadora chinesa com dívidas de R$ 239 milhões pede recuperação judicial imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Denza Flash Charging

Relacionadas

Mais lidas