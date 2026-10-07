FLASH CHARGING
Chega ao Brasil carregador que carrega veículo elétrico em 5 minutos
Sistema de 1.500 kW garante até 400 km de autonomia em apenas 5 minutos de recarga
A Denza inaugura tecnologia Flash Charging em Brasília. O sistema entrega potência de até 1.500 kW na concessionária Denza do Grupo Saga. O equipamento carrega bateria de 10% a 70% em cinco minutos e de 10% a 97% em nove minutos. O tempo de recarga garante autonomia de até 400 quilômetros.
Armazenamento de anergia
O sistema armazena energia e libera eletricidade em alta potência durante a recarga. A tecnologia combina o carregador ultrarrápido a um sistema integrado de armazenamento de energia.
A eletricidade acumula ao longo do tempo e libera em alta potência no momento da recarga. O processo amplia possibilidades de instalação em locais sem fornecimento contínuo de rede elétrica.
Metas de expansão no Brasil
O plano prevê mil carregadores ultrarrápidos no Brasil até o final de 2027. O Brasil opera como o primeiro país das Américas com esta tecnologia. O modelo Denza Z9 GT utiliza o sistema comercialmente.
Dados de eletrificação
Brasília registrou 5.048 emplacamentos de eletrificados em agosto e ocupa a segunda posição nacional. São Paulo lidera os emplacamentos. O Brasil atingiu 951 mil emplacamentos de eletrificados desde 2022.