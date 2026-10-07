SHOPPING DA BAHIA
Shopping em Salvador recebe 'Super Carros 2026' neste final de semana
Nona edição do evento reúne exposição de veículos, serviços e shows de manobras
A 9ª edição do evento Super Carros ocorre neste sábado, 10, domingo, 11, e segunda, 12, no estacionamento E do Shopping da Bahia, em Salvador. A programação reúne exposições de veículos, serviços automotivos e apresentações de manobras.
Programação e setores do evento
O salão apresenta veículos como carros, motos, jet skis, UTVs e quadriciclos. O espaço também conta com empresas prestadoras de serviços automotivos, incluindo blindagem, funilaria, plotagem, manutenção e revisão.
Entre as atrações da programação constam shows de drift e exibições de motos. Carlos Cunha realiza apresentações de manobras sobre duas rodas no evento.
Horários e funcionamento
- Sábado (10 de outubro): das 9h às 19h
- Domingo (11 de outubro): das 9h às 19h
Segunda-feira (12 de outubro): das 10h às 19hIngressos e bilheteria
Os ingressos custam R$ 60 para a entrada inteira e R$ 30 para a meia-entrada.
As vendas ocorrem por meio da plataforma Sympla e na bilheteria física localizada no local do evento.