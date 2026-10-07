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SHOPPING DA BAHIA

Shopping em Salvador recebe 'Super Carros 2026' neste final de semana

Nona edição do evento reúne exposição de veículos, serviços e shows de manobras

Jair Mendonça Jr
Por
Super Carros 2026
Super Carros 2026 - Foto: Divulgação

A 9ª edição do evento Super Carros ocorre neste sábado, 10, domingo, 11, e segunda, 12, no estacionamento E do Shopping da Bahia, em Salvador. A programação reúne exposições de veículos, serviços automotivos e apresentações de manobras.

Programação e setores do evento

Super Carros 2026
Super Carros 2026 - Foto: Divulgação

O salão apresenta veículos como carros, motos, jet skis, UTVs e quadriciclos. O espaço também conta com empresas prestadoras de serviços automotivos, incluindo blindagem, funilaria, plotagem, manutenção e revisão.

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Entre as atrações da programação constam shows de drift e exibições de motos. Carlos Cunha realiza apresentações de manobras sobre duas rodas no evento.

Horários e funcionamento

  • Sábado (10 de outubro): das 9h às 19h
  • Domingo (11 de outubro): das 9h às 19h

Segunda-feira (12 de outubro): das 10h às 19hIngressos e bilheteria

Os ingressos custam R$ 60 para a entrada inteira e R$ 30 para a meia-entrada.

As vendas ocorrem por meio da plataforma Sympla e na bilheteria física localizada no local do evento.

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Tags

shopping da bahia Super Carros Salvador

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