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REDUÇÃO NA VENDA DIRETA

VW Amarok para CNPJ tem desconto de até R$ 95 mil em outubro de 2026

Versões da picape utilizam motor 3.0 V6 turbodiesel de 272 cavalos e torque de 59,1 kgfm

Jair Mendonça Jr
Por
Amarok Extreme V6 AT
Amarok Extreme V6 AT - Foto: Divulgação Volkswagen

A Volkswagen atualizou a tabela de valores da Amarok para empresas e produtores rurais em outubro de 2026. A versão Extreme passou por redução de preço no faturamento direto, concentrando o maior abatimento da linha. A opção Highline manteve as condições do mês anterior.

As duas configurações utilizam motor 3.0 V6 turbodiesel de 272 cavalos e torque de 59,1 kgfm. O conjunto inclui transmissão automática de 8 marchas e tração integral 4Motion.

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Valores e abatimentos por versão

Traseira Amarok
Traseira Amarok - Foto: Divulgação Volkswagen
  • Amarok Highline V6 AT: preço público de R$ 376.890. O valor para CNPJ é de R$ 293.974,20, o que representa redução de R$ 82.915,80.
  • Amarok Extreme V6 AT: preço público de R$ 399.890. O valor para CNPJ passou para R$ 303.916,40. O abatimento total atinge R$ 95.973,60.

Equipamentos de série

Painel Amarok
Painel Amarok - Foto: Divulgação Volkswagen

A versão Highline conta com faróis em LED, central multimídia com suporte a Apple CarPlay e Android Auto, câmera de ré, bancos dianteiros com ajuste elétrico e rodas de liga leve.

A opção Extreme adiciona itens exclusivos de acabamento, como santantônio integrado e rodas com desenho próprio da versão.

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