REDUÇÃO NA VENDA DIRETA
VW Amarok para CNPJ tem desconto de até R$ 95 mil em outubro de 2026
Versões da picape utilizam motor 3.0 V6 turbodiesel de 272 cavalos e torque de 59,1 kgfm
A Volkswagen atualizou a tabela de valores da Amarok para empresas e produtores rurais em outubro de 2026. A versão Extreme passou por redução de preço no faturamento direto, concentrando o maior abatimento da linha. A opção Highline manteve as condições do mês anterior.
As duas configurações utilizam motor 3.0 V6 turbodiesel de 272 cavalos e torque de 59,1 kgfm. O conjunto inclui transmissão automática de 8 marchas e tração integral 4Motion.
Valores e abatimentos por versão
- Amarok Highline V6 AT: preço público de R$ 376.890. O valor para CNPJ é de R$ 293.974,20, o que representa redução de R$ 82.915,80.
- Amarok Extreme V6 AT: preço público de R$ 399.890. O valor para CNPJ passou para R$ 303.916,40. O abatimento total atinge R$ 95.973,60.
Equipamentos de série
A versão Highline conta com faróis em LED, central multimídia com suporte a Apple CarPlay e Android Auto, câmera de ré, bancos dianteiros com ajuste elétrico e rodas de liga leve.
A opção Extreme adiciona itens exclusivos de acabamento, como santantônio integrado e rodas com desenho próprio da versão.