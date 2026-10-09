Gigante dos automotivos fecha fábrica e demite 1.341 funcionários

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Gigante dos produtos automotivos, a International Motors fechou sua fábrica de caminhões em Springfield, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, em 30 de setembro, após cerca de seis décadas de operação. Aproximadamente 1.341 trabalhadores foram demitidos.

A unidade será vendida para a Roshel, fabricante canadense de veículos blindados. A ideia da empresa é transformar o local em seu centro de produção nos Estados Unidos, mas ainda não foi divulgado quando ela pretende iniciar as atividades nem quantos funcionários serão contratados.

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A venda dos ativos operacionais foi concluída em 2 de outubro. Com isso, praticamente todos os funcionários da International deixaram a folha de pagamento da empresa.

International Motors perdeu seu principal contrato

A operação chegou ao fim após o fim de um contrato que, nos últimos anos, concentrava praticamente toda a produção da fábrica em um único cliente.

A International falou, em março, que a linha de montagem de Springfield trabalhava quase exclusivamente para uma grande montadora. O contrato chegou ao fim em 30 de setembro, mesma data do encerramento da produção.

A empresa não identificou publicamente o cliente. Um acordo firmado em 2015, porém, previa que a fábrica passaria a produzir caminhões médios da Chevrolet para a General Motors (GM) a partir de 2018.

A unidade ocupa uma área industrial de mais de 185,8 mil metros quadrados.

Mais de 1,3 mil trabalhadores demitidos

O Departamento de Emprego e Serviços Familiares de Ohio recebeu, em 28 de julho, a notificação de demissões da International.

O documento relacionava aproximadamente 1.314 funcionários da fábrica de montagem e outros 27 trabalhadores do Centro de Especialização em Caminhões. A soma chega a cerca de 1.341 postos de trabalho.

A comunicação foi feita com base na legislação federal conhecida como Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN), que estabelece, em determinadas situações, a necessidade de aviso prévio de pelo menos 60 dias para demissões em massa.

A maior parte dos trabalhadores era representada pelas seções locais 402 e 658 do sindicato United Auto Workers (UAW).

Trabalhadores acreditam em uma possível recontratação

Uma carta do UAW diz que os integrantes da seção local 402 aprovaram um acordo de encerramento por 97%. Os termos do acordo, porém, não são públicos.

Segundo a direção nacional do sindicato, a Roshel reconhecerá o UAW na nova operação. No entanto, em agosto, o presidente da seção local 402, Chris Blizard, afirmou que as negociações ainda não haviam começado.