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A Ford convocou os proprietários dos veículos Ford Ranger, modelo 2027, equipados com o motor 2.0L, para corrigir uma falha que pode causar risco de acidente com possíveis danos físicos e, em casos extremos, riscos fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros. O atendimento começou na quinta-feira, 8.

Segundo a montadora, o conjunto do tubo de saída do cilindro mestre do freio pode apresentar um vazamento de fluido de freio em razão de uma falha no seu processo de fabricação.

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Veja veículos envolvidos:

Ford convoca recall de picape por falha que pode causar riscos fatais - Foto: Divulgação | Ford

Falha pode causar riscos fatais aos ocupantes

A Ford explicou que, no caso de vazamento do fluido de freio, a luz indicadora do nível de fluido de freio poderá acender no painel e o proprietário notará um esforço maior para acionar o pedal do freio.

O veículo poderá ter sua capacidade de frenagem reduzida, aumentando a distância necessária até a sua parada e o risco de acidente com possíveis danos físicos e, em casos extremos, riscos fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

A montadora ressaltou que a solução é uma inspeção e, se necessário, substituição gratuita do conjunto do tubo de saída do cilindro mestre do freio.

Como fazer o agendamento?

De acordo com a Ford, para confirmar se o veículo está envolvido nesta Campanha de Recall, é preciso realizar uma consulta online através do aplicativo Ford, contatar o Centro de Atendimento Ford (CAF) pelo telefone 0800 703 3673, ou uma Concessionária Ford da preferência do cliente.

Em caso afirmativo, será agendada a realização gratuita do serviço de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O tempo previsto de atendimento é de aproximadamente uma hora para a inspeção e, se necessário, substituição gratuita do conjunto do tubo de saída do cilindro mestre do freio, podendo ocorrer variações conforme o fluxo de atendimento da Concessionária Ford.