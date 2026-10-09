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ATENÇÃO, MOTORISTAS

Ford convoca recall de picape por falha que pode causar riscos fatais

Veículo pode ter sua capacidade de frenagem reduzida

Edvaldo Sales
Por
Veículo pode ter sua capacidade de frenagem reduzida
Veículo pode ter sua capacidade de frenagem reduzida - Foto: Divulgação | Ford

A Ford convocou os proprietários dos veículos Ford Ranger, modelo 2027, equipados com o motor 2.0L, para corrigir uma falha que pode causar risco de acidente com possíveis danos físicos e, em casos extremos, riscos fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros. O atendimento começou na quinta-feira, 8.

Segundo a montadora, o conjunto do tubo de saída do cilindro mestre do freio pode apresentar um vazamento de fluido de freio em razão de uma falha no seu processo de fabricação.

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Veja veículos envolvidos:

Ford convoca recall de picape por falha que pode causar riscos fatais
Ford convoca recall de picape por falha que pode causar riscos fatais - Foto: Divulgação | Ford

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Falha pode causar riscos fatais aos ocupantes

A Ford explicou que, no caso de vazamento do fluido de freio, a luz indicadora do nível de fluido de freio poderá acender no painel e o proprietário notará um esforço maior para acionar o pedal do freio.

O veículo poderá ter sua capacidade de frenagem reduzida, aumentando a distância necessária até a sua parada e o risco de acidente com possíveis danos físicos e, em casos extremos, riscos fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

A montadora ressaltou que a solução é uma inspeção e, se necessário, substituição gratuita do conjunto do tubo de saída do cilindro mestre do freio.

Como fazer o agendamento?

De acordo com a Ford, para confirmar se o veículo está envolvido nesta Campanha de Recall, é preciso realizar uma consulta online através do aplicativo Ford, contatar o Centro de Atendimento Ford (CAF) pelo telefone 0800 703 3673, ou uma Concessionária Ford da preferência do cliente.

Em caso afirmativo, será agendada a realização gratuita do serviço de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O tempo previsto de atendimento é de aproximadamente uma hora para a inspeção e, se necessário, substituição gratuita do conjunto do tubo de saída do cilindro mestre do freio, podendo ocorrer variações conforme o fluxo de atendimento da Concessionária Ford.

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automobilismo carro Ford ford ranger

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