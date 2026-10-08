Yamaha R7 com motor de 73,4 cavalos estreia no Brasil

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A Yamaha confirmou o lançamento da R7 no mercado brasileiro para novembro. O modelo esportivo de média cilindrada tem preço sugerido de R$ 60.690, sem incluir frete e seguro.

A linha conta com duas opções de cores regulares: Racing Blue e Midnight Black. A fabricante também disponibilizará a edição limitada R7 70th Anniversary, desenvolvida para celebrar os 70 anos da marca no setor.

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Especificações técnicas

Yamaha R7 - Foto: Divulgação Yamaha

O conjunto mecânico utiliza o motor bicilíndrico paralelo CP2 de 690 cm³, equipado com refrigeração líquida e tecnologia DiASil nos cilindros.

O propulsor entrega 73,4 cavalos de potência a 8.750 rpm e 6,9 kgf.m de torque a 6.500 rpm. A calibragem prioriza respostas lineares em baixas e médias rotações.

Painel Yamaha R7 - Foto: Divulgação Yamaha

Na ciclística, a posição de pilotagem adota características da categoria Supersport, com semi-guidões posicionados abaixo da mesa superior e pedaleiras recuadas.

O projeto estrutural emprega chassi tipo diamante em aço, carenagem com duto de ar central em formato de M e sistema de iluminação integral em LED.

Yamaha R7 - Foto: Divulgação Yamaha

O modelo passa a integrar o portfólio de motocicletas esportivas da fabricante no país, com distribuição prevista para a rede autorizada a partir do próximo mês.