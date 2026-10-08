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SUPERSPORT

Yamaha R7 com motor de 73,4 cavalos estreia no Brasil

Esportiva de média cilindrada estreia no país em novembro equipada com motor CP2

Jair Mendonça Jr
Por
Yamaha R7
Yamaha R7 - Foto: Divulgação Yamaha

A Yamaha confirmou o lançamento da R7 no mercado brasileiro para novembro. O modelo esportivo de média cilindrada tem preço sugerido de R$ 60.690, sem incluir frete e seguro.

A linha conta com duas opções de cores regulares: Racing Blue e Midnight Black. A fabricante também disponibilizará a edição limitada R7 70th Anniversary, desenvolvida para celebrar os 70 anos da marca no setor.

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Especificações técnicas

Yamaha R7
Yamaha R7 - Foto: Divulgação Yamaha

O conjunto mecânico utiliza o motor bicilíndrico paralelo CP2 de 690 cm³, equipado com refrigeração líquida e tecnologia DiASil nos cilindros.

O propulsor entrega 73,4 cavalos de potência a 8.750 rpm e 6,9 kgf.m de torque a 6.500 rpm. A calibragem prioriza respostas lineares em baixas e médias rotações.

Painel Yamaha R7
Painel Yamaha R7 - Foto: Divulgação Yamaha

Na ciclística, a posição de pilotagem adota características da categoria Supersport, com semi-guidões posicionados abaixo da mesa superior e pedaleiras recuadas.

O projeto estrutural emprega chassi tipo diamante em aço, carenagem com duto de ar central em formato de M e sistema de iluminação integral em LED.

Yamaha R7
Yamaha R7 - Foto: Divulgação Yamaha

O modelo passa a integrar o portfólio de motocicletas esportivas da fabricante no país, com distribuição prevista para a rede autorizada a partir do próximo mês.

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