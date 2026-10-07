Honda lança Rebel 500 com novo painel e transmissão automática

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A Honda apresentou a nova Honda Rebel 500 2027. O modelo incorpora o sistema E-Clutch e um painel TFT, dividindo-se entre versões padrão e especial.

Versões e valores

Honda Rebel 500 - Foto: Divulgação Honda

Rebel 500 Padrão / base : preço sugerido a partir de US$ 6.799 (aproximadamente R$ 36.500 em conversão direta sem taxas e frete), oferecida nas cores Mat Fresco Brown e Mat Gunpowder Black Metallic.

: preço sugerido a partir de US$ 6.799 (aproximadamente R$ 36.500 em conversão direta sem taxas e frete), oferecida nas cores Mat Fresco Brown e Mat Gunpowder Black Metallic. Rebel 500 S (special edition) : preço sugerido a partir de US$ 6.999 (aproximadamente R$ 37.600 em conversão direta), equipada com carenagem de farol com defletor fumê e assento em tom marrom com costura diamantada, disponível nas tonalidades Candy Rosy Red e Mat Gunpowder Black Metallic.

Principais tecnologias e mecânica

Painel Honda Rebel 500 - Foto: Divulgação Honda

O sistema E-Clutch permite realizar partidas, paradas e trocas de marchas sem acionar a embreagem manualmente. O mecanismo possui três níveis de ajuste de rigidez no pedal (HARD, MEDIUM e SOFT) para marchas ascendentes e reduções, além de opção de desativação para o modo manual tradicional.

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O painel anterior em LCD foi substituído por uma tela TFT circular colorida de 3,5 polegadas com conectividade Roadsync. O conjunto de comandos no guidão passou de quatro para seis botões para gerenciar as funções tecnológicas.

A motorização utiliza um propulsor bicilíndrico paralelo de 471 cc com refrigeração líquida. A potência atinge 46 cv a 8.500 rpm com torque de 4,4 kgf.m a 6.000 rpm.

A transmissão tem seis marchas e embreagem assistida do tipo slipper. A altura do assento permanece em 690 mm e o peso em ordem de marcha é de 191 kg na versão padrão e 192 kg na versão S.

Disponibilidade no mercado

Painel Honda Rebel 500 - Foto: Divulgação Honda

A iluminação emprega tecnologia LED e o sistema de freios conta com ABS de dois canais. A fabricante não divulgou previsões oficiais sobre a comercialização e os preços definitivos do modelo 2027 no mercado brasileiro.