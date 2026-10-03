Honda City 2027 chega com versão inédita e preço de até R$ 156 mil

Siga o A TARDE no Google

A Honda apresentou nesta sexta-feira, 2, a linha 2027 do City, que chega ao mercado brasileiro com mudanças no visual, novos equipamentos e uma versão inédita. A configuração RS, exclusiva para o hatch, passa a ocupar o topo da linha e marca a estreia da sigla em um modelo da Honda no Brasil.

Além da nova opção, o Honda City hatch e o sedã receberam alterações no desenho e uma nova central multimídia de 10 polegadas. O conjunto mecânico, porém, permanece o mesmo, com motor 1.5 aspirado de 126 cv e transmissão automática CVT.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A pré-venda começa neste sábado, 5, com um lote promocional de 3 mil unidades e os mesmos valores praticados na linha 2026. Os preços vão de R$ 117.500 a R$ 156.400.

City terá reajuste após lote promocional

Na pré-venda, o City LX será oferecido por R$ 117.500. Já o novo RS, disponível apenas na carroceria hatch, custará R$ 156.400.

Depois do fim do lote promocional, a versão LX terá aumento de R$ 200. Nas demais configurações, o reajuste será de R$ 1.100.

Preços e versões do Honda City 2027

City LX — hatch e sedã: R$ 117.700. Pré-venda: R$ 117.500

— hatch e sedã: R$ 117.700. Pré-venda: R$ 117.500 City EX — hatch: R$ 137.400 | sedã: R$ 138.400. Pré-venda: hatch R$ 136.300 | sedã R$ 137.300

— hatch: R$ 137.400 | sedã: R$ 138.400. Pré-venda: hatch R$ 136.300 | sedã R$ 137.300 City EXL — hatch: R$ 144.800 | sedã: R$ 145.800. Pré-venda: hatch R$ 143.700 | sedã R$ 144.700

— hatch: R$ 144.800 | sedã: R$ 145.800. Pré-venda: hatch R$ 143.700 | sedã R$ 144.700 City Touring — hatch: R$ 153.300 | sedã: R$ 154.300. Pré-venda: hatch R$ 152.200 | sedã R$ 153.200

— hatch: R$ 153.300 | sedã: R$ 154.300. Pré-venda: hatch R$ 152.200 | sedã R$ 153.200 City RS — somente hatch: R$ 156.400

Novo Honda City 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Motor e autonomia

Apesar das mudanças no desenho e nos equipamentos, a Honda não alterou o conjunto mecânico do City 2027.

Tanto o hatch quanto o sedã continuam equipados com motor 1.5 flex de quatro cilindros, com bloco e cabeçote de alumínio e injeção direta de combustível.

O propulsor desenvolve 126 cv de potência com etanol ou gasolina. O torque chega a 15,8 kgfm com etanol e 15,5 kgfm com gasolina.

A transmissão automática CVT também foi mantida. O sistema simula trocas de marcha e pode acionar automaticamente o freio-motor em descidas quando identifica o uso do pedal de freio.

Novo Honda City 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Consumo do City Sedan

Etanol na cidade: 9,1 km/l

Etanol na estrada: 10,8 km/l

Gasolina na cidade: 12,9 km/l

Gasolina na estrada: 15,3 km/l

Consumo do City Hatch

Etanol na cidade: 9,1 km/l

Etanol na estrada: 10,7 km/l

Gasolina na cidade: 13,2 km/l

Gasolina na estrada: 15,1 km/l

Visual ganha mudanças nas duas carrocerias

As alterações externas estão concentradas principalmente na dianteira. O formato dos para-choques foi atualizado e os faróis Full LED passaram a fazer parte de todas as versões.

Nas configurações Touring e RS, uma barra de iluminação em LED une os faróis dianteiros e também funciona como luz de posição.

Outra mudança está na área do logotipo. Uma nova moldura na cor da carroceria foi instalada ao redor do emblema, criando a impressão de um capô mais longo. A grade superior, por sua vez, passou a ter desenho de colmeia em todas as versões e ganhou uma leve inclinação.

Novo Honda City 2027 - Foto: Divulgação | Honda

No City sedã, a entrada de ar inferior tem formato de trapézio invertido e filetes horizontais. Já o hatch utiliza uma grade em colmeia na parte inferior, acompanhada de uma seção pintada na cor da carroceria.

A Honda manteve diferenças entre as peças utilizadas nas duas carrocerias.

Na traseira do sedã, o para-choque foi redesenhado e passou a contar com formato de trapézio e refletores verticais nas extremidades. No hatch, os recortes do para-choque traseiro ficaram mais afilados.

As rodas de liga leve de 16 polegadas também ganharam novos acabamentos, com opções em tons de cinza ou preto conforme a versão.

Central multimídia passa a ter 10 polegadas

Na cabine, as versões Touring e RS receberam uma nova central multimídia com tela sensível ao toque de 10 polegadas.

O sistema permite comandos com múltiplos dedos para controlar o volume e trocar de faixa. Também há integração sem fio com smartphones por meio do Android Auto e Apple CarPlay.

Novo Honda City 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Na segurança, todas as configurações passaram a contar com seis airbags.

O Honda Sensing, pacote de assistência à condução da marca, também foi ampliado. O conjunto, que inclui recursos como frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa, passa a ser de série nas versões EX, EXL, RS e Touring.

O controle de cruzeiro adaptativo recebeu uma atualização e agora consegue acompanhar o veículo da frente em velocidades baixas até a parada completa.

Outro recurso disponível é o sistema de conectividade por aplicativo. Por meio do celular, o proprietário pode rastrear o carro e acionar remotamente o ar-condicionado. A função está disponível a partir da versão EXL.

A garantia de fábrica também foi ampliada para seis anos em toda a linha, sem limite de quilometragem.

Novo Honda City 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Versão RS estreia no Brasil

Exclusiva do City hatch, a nova versão RS é a principal novidade da linha 2027 e passa a ocupar o topo do catálogo do modelo, acima da Touring.

A configuração traz teto, capas dos retrovisores, antena e aerofólio superior pintados de preto. O para-choque traseiro tem desenho exclusivo, com a seção central inferior dividida em três partes.

O modelo também conta com ponteira esportiva no escapamento e emblemas RS instalados na grade e na tampa traseira.

Novo Honda City 2027 - Foto: Divulgação | Honda

As rodas de 16 polegadas receberam pintura preta e verniz escurecido. Na parte interna, o teto tem revestimento preto, enquanto os bancos e demais revestimentos da cabine possuem costuras vermelhas.

A versão ainda traz pedais com acabamento em alumínio e pintura perolizada.

Vendas começam em novembro

As vendas da linha 2027 do Honda City estão previstas para começar no início de novembro.

Até lá, a montadora mantém a pré-venda com os mesmos preços da linha 2026 e oferece documentação gratuita para veículos financiados pelo banco da Honda.

Segundo a montadora, os valores promocionais não devem ser mantidos nos próximos lotes do novo City.