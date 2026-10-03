Montadora de luxo fecha fábrica após 80 anos e corta 10 mil empregos

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Uma das principais montadoras de luxo do mundo encerrou uma fábrica com quase oito décadas de história e iniciou uma ampla redução no número de funcionários. As mudanças promovidas pela Audi envolvem mais de 10 mil empregos, entre trabalhadores afetados pelo fechamento da unidade e postos que devem ser eliminados nos próximos anos.

A fábrica encerrada ficava em Bruxelas, na Bélgica, e tinha cerca de 3 mil funcionários. Paralelamente, a montadora planeja reduzir em até 7.500 postos sua estrutura na Alemanha até 2029.

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O movimento ocorre ao mesmo tempo em que a empresa mantém investimentos bilionários em veículos elétricos, softwares, digitalização e modernização de outras fábricas.

Fábrica da Audi funcionou por quase 80 anos

O último veículo produzido na unidade de Bruxelas saiu da linha de montagem em 28 de fevereiro de 2025, colocando fim a uma trajetória iniciada ainda na década de 1940.

As obras do complexo começaram em 1948 e, em abril do ano seguinte, o primeiro automóvel deixou a fábrica. Ao longo de aproximadamente 76 anos de produção, diferentes fabricantes passaram pelo local.

Entre as marcas que utilizaram a estrutura estão Studebaker e Volkswagen. O tradicional Fusca também foi produzido na unidade antes de a Audi assumir oficialmente as operações, em 2007.

Antes do fechamento, aproximadamente 3 mil pessoas trabalhavam no complexo.

Queda nas vendas de carros elétricos pesou



Nos últimos anos, a fábrica era responsável principalmente pela produção dos modelos Audi Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron.

Os dois veículos elétricos faziam parte da linha de luxo da montadora, mas a procura pelos modelos caiu. Segundo a Audi, a redução nas encomendas dificultou a continuidade da produção na unidade.

Em 2024, foram fabricados 15.212 veículos no local. Em períodos anteriores, a produção chegou a 53.555 unidades.

A localização da fábrica também era apontada como um obstáculo. Instalada em uma região urbana, a unidade tinha limitações para ampliações e grandes mudanças estruturais, além de custos logísticos e de produção considerados elevados pela montadora.

Audi tentou encontrar uma alternativa antes do fechamento

Antes de confirmar o encerramento, a Audi buscou possibilidades para manter a estrutura em funcionamento.

A empresa avaliou novos projetos e procurou investidores e outras companhias que pudessem assumir parte das operações. Nenhuma das alternativas, porém, avançou a ponto de garantir a continuidade da fábrica.

Com o fechamento definido, a montadora negociou medidas para os cerca de 3 mil funcionários afetados. Os acordos incluíram indenizações adicionais, programas de recolocação profissional e condições específicas para trabalhadores mais velhos.

Montadora também prevê cortar 7.500 postos na Alemanha

O fim das atividades em Bruxelas não é a única mudança no quadro de funcionários da Audi.

A empresa estabeleceu um plano para reduzir em até 7.500 postos sua estrutura na Alemanha até 2029. Os cortes estão concentrados principalmente em áreas administrativas, técnicas e de desenvolvimento.

A previsão é eliminar até 6 mil posições até 2027. Depois desse período, outros 1.500 postos poderão ser retirados da estrutura até 2029.

Com os aproximadamente 3 mil trabalhadores ligados à fábrica de Bruxelas, as mudanças chegam a mais de 10 mil empregos.

Cortes não serão apenas por demissões

Parte da redução planejada já foi encaminhada. Em março de 2026, a Audi informou que cerca de 65% da redução de até 6 mil postos prevista até 2027 já havia sido concluída ou formalmente acordada.

A diminuição do quadro não ocorrerá somente por demissões. A empresa também prevê utilizar aposentadorias, acordos voluntários e a chamada redução natural do número de funcionários.

Nesse modelo, quando um trabalhador deixa a empresa, a vaga pode não ser preenchida novamente.

Na Alemanha, a Audi também mantém um acordo de proteção de empregos válido até 2033, o que estabelece condições que precisam ser respeitadas nas mudanças negociadas com os representantes dos trabalhadores.

Audi quer economizar € 1 bilhão por ano

A redução da estrutura também está ligada à tentativa de diminuir custos.

A Audi estima que as mudanças nas áreas administrativas e de desenvolvimento possam representar uma economia de aproximadamente € 1 bilhão por ano no médio prazo.

Com uma estrutura menor, a empresa pretende simplificar processos e concentrar recursos em áreas consideradas estratégicas, como veículos elétricos, plataformas automotivas, softwares, digitalização das fábricas e novas tecnologias.

Mesmo com cortes, montadora mantém investimentos

Enquanto fecha uma fábrica histórica e reduz o quadro de funcionários, a Audi continua destinando bilhões de euros à modernização de outras unidades.

A montadora anunciou aproximadamente € 8 bilhões em investimentos nas fábricas alemãs nos próximos anos.

Em Ingolstadt, um dos principais centros industriais da marca, a empresa ampliou em 2026 a produção do Q3 e avançou na preparação para novos projetos eletrificados.

Já em Neckarsulm, a unidade reunia mais de 15 mil funcionários no fim de 2025 e produzia modelos das famílias A5, A6, A8 e e-tron GT.

A fábrica também não tem fechamento anunciado. Pelo contrário, recebe modernizações ligadas à digitalização, inteligência artificial e produção de futuros veículos elétricos.

Audi faturou € 65,5 bilhões em 2025

Mesmo diante das mudanças na estrutura, o Grupo Audi registrou € 65,5 bilhões em receita em 2025.

No mesmo período, o lucro operacional ficou em aproximadamente € 3,37 bilhões, com margem operacional de 5,1%.

A montadora busca adaptar suas operações às transformações do setor automotivo, que exige investimentos em baterias, plataformas elétricas, softwares e sistemas digitais.

Fábrica da Audi no Brasil continua funcionando

O fechamento da unidade na Bélgica não afeta a operação industrial da Audi no Brasil.

A montadora mantém sua fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, que entrou em uma nova fase em 2026 com a produção da terceira geração do Audi Q3 e do Q3 Sportback.

Para preparar o complexo, a empresa investiu aproximadamente R$ 50 milhões em equipamentos, infraestrutura e adaptações.

Desde o início da produção brasileira, em 1999, a Audi afirma ter destinado cerca de R$ 600 milhões à unidade.