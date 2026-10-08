Gigante montadora investe R$ 16 bilhões e cria 11 mil vagas de empregos

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A Ford anunciou um plano de investimentos de aproximadamente três bilhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 16 bilhões e 800 milhões de reais, dividido entre duas plantas industriais no estado norte-americano de Kentucky.

Os recursos direcionam-se à modernização de linhas de produção de veículos e à criação de uma nova operação voltada para o setor de armazenamento de energia.

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Fpabrica da Ford em São Bernado do Campo - Foto: Divulgação Ford

Modernização em Louisville

A unidade Kentucky Truck Plant, localizada em Louisville, receberá um aporte de um bilhão de dólares, cerca de cinco bilhões e seiscentos milhões de reais.

A fábrica emprega aproximadamente 11 mil trabalhadores e concentra a produção das picapes da linha F-Series Super Duty, além dos utilitários esportivos Ford Expedition e Lincoln Navigator.

O projeto prevê a construção de uma nova área de pintura até o final de 2026. A intervenção busca atualizar as instalações atuais para elevar a eficiência operacional e reduzir o impacto ambiental do processo produtivo.

Nova operação de energia em Glendale

O segundo eixo do plano concentra-se em Glendale, com um investimento de dois bilhões de dólares. A estrutura industrial, inicialmente planejada para fabricar baterias de veículos elétricos, passa por uma conversão para produzir sistemas de armazenamento de energia.

A unidade fabricará células de bateria de lítio-ferro-fosfato, módulos e grandes sistemas direcionados a concessionárias de energia elétrica, indústrias e centros de processamento de dados.

A operação tem previsão de gerar duas mil e cem novas vagas de emprego na região, com prioridade para o aproveitamento de trabalhadores afetados por reestruturações anteriores na parceria de baterias da montadora.

Reorganização estratégica

As iniciativas fazem parte da estratégia global da montadora para redirecionar recursos financeiros para segmentos com maior margem de retorno, como veículos comerciais, picapes, modelos híbridos e infraestrutura de energia.

A presença industrial da empresa em Kentucky remonta a 1913, consolidando o estado como um dos principais polos de fabricação da marca nos Estados Unidos.