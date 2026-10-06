Empresas abrem vagas para assessores de investimentos em Salvador

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A W1 Capital e a XP iniciaram inscrições para o programaXP Futureem Salvador e em outras praças. A iniciativa seleciona profissionais graduados sem atuação prévia no mercado financeiro para trabalhar na assessoria de investimentos.

O processo seletivo prioriza candidatos com perfil comercial vindos de áreas como vendas, administração, engenharia e atendimento. O plano contempla capacitação por meio de suporte técnico, mentoria e preparação para certificações.

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Conforme Gabriel Mangueira, CEO da W1 Capital, "não adianta crescer sem formar o profissional na sua cultura e no padrão de entrega. A gente sempre trabalhou muito o poder de escolha do cliente e o planejamento integrativo. As nossas alavancas de crescimento são formar pessoas e abrir escritórios com qualidade e líderes fortes", explica.

A W1 Capital detém R$ 3,5 bilhões sob custódia e 37 escritórios. A meta estabelece a formação de 3 mil assessores em 5 anos, sustentada por aportes previstos até 2033.

Segundo Claudia Deberaldine, head da plataforma de formação de assessores XP, "os profissionais que vão liderar a próxima geração da assessoria de investimentos não serão necessariamente aqueles que começaram suas carreiras no setor, mas pessoas com visão de negócios, capacidade de relacionamento e histórico de realização em outras áreas", afirma.

As inscrições ocorrem na plataforma digital de recrutamento da XP B2B.