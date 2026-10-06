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Empresas abrem vagas para assessores de investimentos em Salvador

Programa busca profissionais sem experiência prévia no setor para transição de carreira

Jair Mendonça Jr
Por
Iniciativa seleciona profissionais graduados sem atuação prévia no mercado financeiro
Iniciativa seleciona profissionais graduados sem atuação prévia no mercado financeiro - Foto: Divulgação XP

A W1 Capital e a XP iniciaram inscrições para o programaXP Futureem Salvador e em outras praças. A iniciativa seleciona profissionais graduados sem atuação prévia no mercado financeiro para trabalhar na assessoria de investimentos.

O processo seletivo prioriza candidatos com perfil comercial vindos de áreas como vendas, administração, engenharia e atendimento. O plano contempla capacitação por meio de suporte técnico, mentoria e preparação para certificações.

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Conforme Gabriel Mangueira, CEO da W1 Capital, "não adianta crescer sem formar o profissional na sua cultura e no padrão de entrega. A gente sempre trabalhou muito o poder de escolha do cliente e o planejamento integrativo. As nossas alavancas de crescimento são formar pessoas e abrir escritórios com qualidade e líderes fortes", explica.

A W1 Capital detém R$ 3,5 bilhões sob custódia e 37 escritórios. A meta estabelece a formação de 3 mil assessores em 5 anos, sustentada por aportes previstos até 2033.

Segundo Claudia Deberaldine, head da plataforma de formação de assessores XP, "os profissionais que vão liderar a próxima geração da assessoria de investimentos não serão necessariamente aqueles que começaram suas carreiras no setor, mas pessoas com visão de negócios, capacidade de relacionamento e histórico de realização em outras áreas", afirma.

As inscrições ocorrem na plataforma digital de recrutamento da XP B2B.

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Salvador Vagas de Emprego XP Investimentos

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