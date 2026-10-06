EMPREGOS & NEGÓCIOS
Metrô abre cadastro gratuito para Jovem Aprendiz; veja como participar
Os atendimentos acontecem entre 9h e 17h, por ordem de chegada
O Metrô Bahia está oferecendo cadastramento gratuito para Jovem Aprendiz em Salvador, até a próxima quinta-feira, 8, na Estação Rodoviária. Os atendimentos acontecem entre 9h e 17h, por ordem de chegada.
A ação é voltada para jovens que buscam de inserção no mercado de trabalho e, durante a ação, eles receberão suporte para cadastramento de vagas direcionadas ao programa.
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No local, serão abordados temas como:
- Elaboração de currículo;
- apresentação pessoal;
- comportamento durante entrevistas;
- documentação obrigatória;
- observações feitas por recrutadores.
Além disso, os interessados também poderão entregar seus currículos durante o evento. A iniciativa é da plataforma de Trilhos da Motiva, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET).