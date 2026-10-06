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Metrô abre cadastro gratuito para Jovem Aprendiz; veja como participar

Os atendimentos acontecem entre 9h e 17h, por ordem de chegada

Luiza Nascimento
Por
Ação no Metrô Bahia
Ação no Metrô Bahia - Foto: Divulgação/Metrô Bahia

O Metrô Bahia está oferecendo cadastramento gratuito para Jovem Aprendiz em Salvador, até a próxima quinta-feira, 8, na Estação Rodoviária. Os atendimentos acontecem entre 9h e 17h, por ordem de chegada.

A ação é voltada para jovens que buscam de inserção no mercado de trabalho e, durante a ação, eles receberão suporte para cadastramento de vagas direcionadas ao programa.

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No local, serão abordados temas como:

  • Elaboração de currículo;
  • apresentação pessoal;
  • comportamento durante entrevistas;
  • documentação obrigatória;
  • observações feitas por recrutadores.

Além disso, os interessados também poderão entregar seus currículos durante o evento. A iniciativa é da plataforma de Trilhos da Motiva, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET).

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Tags

jovem aprendiz Metrô Bahia Salvador

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