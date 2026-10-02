FUTEBOL
Clube campeão nacional pode ter SAF com investimento de R$ 1 bilhão
Mudança no modelo de gestão foi aprovado pelos sócios do clube
Os sócios do Guarani autorizaram o clube a constituir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A mudança no modelo de gestão foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma híbrida nesta sexta-feira, 2, com participação presencial e online de sócios e conselheiros.
Era necessária a aprovação de dois terços dos participantes para que o Guarani pudesse dar sequência ao processo de constituição da SAF, margem que foi amplamente superada. Ao todo, foram 235 votos favoráveis e 12 contrários, o que representa 95,1% de aprovação.
Neste momento, 100% das ações pertencem ao Guarani. A expectativa agora é pela nova proposta que será apresentada pelo empresário Roberto Graziano, dono da Magnum, para a aquisição de 90% da SAF.
Investidor faz nova proposta
Graziano retirou a proposta anterior e decidiu reiniciar o processo de negociação depois dos questionamentos feitos por associados e conselheiros na Assembleia da última segunda-feira, 28, sobre alterações no contrato durante as tratativas.
As mudanças, principalmente em pontos relacionados a multas e garantias, foram questionadas porque, segundo as manifestações na reunião, precisariam passar novamente pelo Conselho Deliberativo. O órgão havia dado parecer favorável à proposta, mas com ressalvas, antes da versão final ser levada à Assembleia Geral Extraordinária.
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A expectativa é que a nova proposta seja apresentada até a próxima segunda-feira, 5, depois que a equipe do empresário avaliar os pedidos apresentados pelo Guarani. A votação já havia sido adiada outras duas vezes durante as negociações para ajustes no contrato.
Entenda a proposta inicial
A proposta que estava em discussão tinha 83 páginas e previa investimento total de R$ 1,075 bilhão. Desse valor, R$ 400 milhões seriam destinados à operação da SAF no futebol e do clube social, R$ 300 milhões para a construção de um novo estádio, R$ 25 milhões para um novo Centro de Treinamento e até R$ 350 milhões para o passivo da Recuperação Judicial.
Com a nova proposta formalizada, o estatuto do Guarani prevê a análise do Conselho Deliberativo antes da convocação de novas Assembleias Gerais Extraordinárias. A previsão é que o processo seja concluído ao longo de outubro.