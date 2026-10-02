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FUTEBOL

Clube campeão nacional pode ter SAF com investimento de R$ 1 bilhão

Mudança no modelo de gestão foi aprovado pelos sócios do clube

Gustavo Nascimento
Por
Estádio Brinco de Ouro, do Guarani
Estádio Brinco de Ouro, do Guarani - Foto: Divulgação

Os sócios do Guarani autorizaram o clube a constituir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A mudança no modelo de gestão foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma híbrida nesta sexta-feira, 2, com participação presencial e online de sócios e conselheiros.

Era necessária a aprovação de dois terços dos participantes para que o Guarani pudesse dar sequência ao processo de constituição da SAF, margem que foi amplamente superada. Ao todo, foram 235 votos favoráveis e 12 contrários, o que representa 95,1% de aprovação.

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Neste momento, 100% das ações pertencem ao Guarani. A expectativa agora é pela nova proposta que será apresentada pelo empresário Roberto Graziano, dono da Magnum, para a aquisição de 90% da SAF.

Investidor faz nova proposta

Graziano retirou a proposta anterior e decidiu reiniciar o processo de negociação depois dos questionamentos feitos por associados e conselheiros na Assembleia da última segunda-feira, 28, sobre alterações no contrato durante as tratativas.

As mudanças, principalmente em pontos relacionados a multas e garantias, foram questionadas porque, segundo as manifestações na reunião, precisariam passar novamente pelo Conselho Deliberativo. O órgão havia dado parecer favorável à proposta, mas com ressalvas, antes da versão final ser levada à Assembleia Geral Extraordinária.

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A expectativa é que a nova proposta seja apresentada até a próxima segunda-feira, 5, depois que a equipe do empresário avaliar os pedidos apresentados pelo Guarani. A votação já havia sido adiada outras duas vezes durante as negociações para ajustes no contrato.

Entenda a proposta inicial

A proposta que estava em discussão tinha 83 páginas e previa investimento total de R$ 1,075 bilhão. Desse valor, R$ 400 milhões seriam destinados à operação da SAF no futebol e do clube social, R$ 300 milhões para a construção de um novo estádio, R$ 25 milhões para um novo Centro de Treinamento e até R$ 350 milhões para o passivo da Recuperação Judicial.

Com a nova proposta formalizada, o estatuto do Guarani prevê a análise do Conselho Deliberativo antes da convocação de novas Assembleias Gerais Extraordinárias. A previsão é que o processo seja concluído ao longo de outubro.

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Guarani SAF

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