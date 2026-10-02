Gigante da Série A perde processo pelo Maracanã após ação de torcedor

O processo do Vasco da Gama para levar o jogo contra o Boca Juniors para o Maracanã foi suspenso pela Justiça do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 2. A decisão se deu porque um torcedor já havia entrado com outra ação sobre o uso do estádio na partida.

A ação foi aberta pelo torcedor no dia 29 de setembro, na 2ª Vara de Fazenda Pública. O pedido para liberar o Maracanã foi negado em primeira instância, e ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

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Para a juíza Adriana Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Capital, os processos são diferentes, mas discutem a mesma questão, de modo que manter as duas ações ao mesmo tempo poderia levar a decisões diferentes sobre o mesmo caso.

Antes de suspender o processo, a juíza deu 48 horas para o consórcio responsável pelo estádio responder ao pedido urgente do Vasco. Depois desse prazo, a ação do clube ficará suspensa por 20 dias.

O Vasco tem até 10 de outubro para informar à Conmebol onde pretende jogar a partida contra o Boca Juniors, válida pela semifinal da Copa Sul-Americana. O clube também tenta uma exceção para usar São Januário, com um projeto que prevê ampliar a capacidade para 24 mil torcedores.