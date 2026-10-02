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AMISTOSO INTERNACIONAL

Índia x Brasil: onde assistir, escalações e palpites

Brasil encara a Índia neste sábado, 3, em Calcutá, pelo último amistoso da Data Fifa

Téo Mazzoni
Por
Brasil encara a Índia neste sábado, em Calcutá, pelo último amistoso da Data Fifa de outubro
Brasil encara a Índia neste sábado, em Calcutá, pelo último amistoso da Data Fifa de outubro - Foto: Reprodução / CBF

A Seleção Brasileira volta a campo neste sábado, 3, às 11h, quando enfrenta a Índia, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, pelo último amistoso do Brasil nesta Data Fifa.

Como chega o Brasil?

A Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, vem de duas partidas consecutivas contra a Austrália, com um empate e uma vitória na bagagem.

No primeiro duelo, na última sexta-feira, 25, o Brasil empatou por 1 a 1 com os australianos. Já na última terça-feira, 29, venceu o rival por 4 a 2.

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Como chega a Índia?

A Índia, por outro lado, vem de um empate por 1 a 1 com o Panamá, na última sexta-feira, 25. Antes disso, a seleção indiana havia enfrentado o Tajiquistão, em junho, antes da Copa do Mundo — competição da qual a equipe não participou —, e empatado pelo mesmo placar.

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Onde assistir a Índia x Brasil?

  • TV Globo
  • SporTV
  • Globoplay
  • ge TV
  • YouTube

Prováveis escalações de Índia x Brasil

  • Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
  • Índia: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong e Ashique Kuruniyan; Ryan Williams e Manvir Singh. Técnico: Khalid Jamil.

Palpites de Índia x Brasil

  • Daniel Genonadio: Índia 1 x 5 Brasil.
  • Marcos Valença: Índia 0 x 2 Brasil.
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