Ronaldo recorreu a Vorcaro para conseguir R$ 28 milhões ao Cruzeiro

O Cruzeiro recorreu, em 2024, a um fundo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro para obter recursos em meio a uma necessidade de caixa durante a gestão de Ronaldo Fenômeno. A operação, inicialmente de R$ 25 milhões, alcançou R$ 28 milhões após a aplicação dos juros previstos no contrato.



A negociação ganhou repercussão após a divulgação, pela revista "Veja", de supostos diálogos obtidos pela Polícia Federal. Nas mensagens, Ronaldo conversa diretamente com Vorcaro sobre a necessidade de levantar recursos para o clube depois da eliminação na Copa do Brasil.



Em março de 2024, Ronaldo explicou ao banqueiro que o Cruzeiro havia perdido uma receita que estava prevista e enfrentava dificuldades de fluxo de caixa.

Irmão, tudo bem? Tá indo amanhã para Londres, né? Pena não poder ir. Tô indo para Miami. Tenho trampo lá com Itaú no Miami Open. Preciso de uma ajuda tua. Como fomos eliminados da Copa do Brasil, deixamos de ter um dinheiro que contávamos e estamos apertados para fluxo de caixa. Gabriel Lima (CEO Cruzeiro) tá indo para Londres. Ele pode te encontrar e explicar melhor essa operação Ronaldo Fenômeno - à época, dono do Cruzeiro

Vorcaro respondeu que trataria diretamente com Gabriel Lima, então CEO do Cruzeiro: "Fala, irmão. Deixa comigo que falo com ele. Conte comigo".



A operação avançou nos dias seguintes. Depois da liberação dos recursos, Ronaldo voltou a procurar Vorcaro para agradecer pela conclusão do empréstimo: "Amigo, o empréstimo saiu lá para o Cruzeiro! Muito obrigado, irmão!"



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Como o empréstimo aparece no balanço

A transação também consta na contabilidade do Cruzeiro. O valor inicial dos títulos comerciais foi de R$ 25 milhões. Sobre a operação incidiram juros equivalentes a 100% do CDI, acrescidos de 6% ao ano, fazendo com que o montante registrado chegasse a R$ 28 milhões.



O dinheiro teve origem no Fundo Victória, que tinha Vorcaro entre seus proprietários. De acordo com o balanço do clube, o vencimento estava previsto para 8 de abril de 2025 e a operação consta como quitada.



Em uma nota explicativa, o Cruzeiro descreveu a operação da seguinte maneira: "Passivo referente a notas comerciais emitidas pela companhia e que foram adquiridas em 2024, por fundo de investimento. A quitação

dos referidos títulos ocorreu em abril de 2025".



O empréstimo foi contratado pouco antes da mudança no controle da SAF. Em abril de 2024, Ronaldo concluiu a venda de suas ações do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço.



Na época em que a operação foi realizada, Vorcaro ainda não havia enfrentado os desdobramentos policiais e judiciais que posteriormente atingiriam o Banco Master. O banqueiro também já tinha uma ligação com o futebol brasileiro: em 2023, havia sido anunciado como um dos investidores da SAF do Atlético-MG, rival do Cruzeiro.



Mensagens também citam Beckham, Messi e viagem a Ibiza

Os contatos entre Ronaldo e Vorcaro, segundo a publicação da "Veja", não se limitaram à operação financeira envolvendo o Cruzeiro.



As conversas também abordaram assuntos relacionados ao futebol internacional e questões pessoais. Em determinado diálogo, Ronaldo teria recorrido à sua relação com David Beckham, seu ex-companheiro no Real Madrid, para tentar ajudar Vorcaro a conseguir acesso a uma partida do Inter Miami, clube do qual o inglês é um dos proprietários.



Lionel Messi estaria em campo na partida mencionada nas mensagens.

"Irmão, falei como David Beckham. Ele tá conseguindo as coisas para vocês. Me manda aí quem vai lá para o jogo, quantas pessoas são, para ele organizar. Eu preciso mandar isso ainda hoje, tá, porque está sold out o jogo, mas ele vai conseguir lá"

Na sequência, Ronaldo afirmou:



"Pedi para ele te atender e apresentar o Messi depois do jogo"



Algum tempo depois, Ronaldo voltou a iniciar uma conversa com Vorcaro.



Irmão, saudades. Tá sumidinho Ronaldo - ex-jogador

A resposta do banqueiro trouxe outro assunto: uma possível viagem à região de Ibiza. Vorcaro pediu a Ronaldo indicação de contatos que pudessem ajudá-lo a encontrar uma embarcação ou uma casa para a estadia.



"Também, pô! Vamos trombar nesse verão em algum lugar! Final de semana que vem devo passar na região de Ibiza.Se tiver um canal para arrumar barco ou vila top em Ibiza, me passa? Tô procurando e você é o Rei de lá rs", escreveu Vorcaro.



Ronaldo então indicou um conhecido para auxiliar na organização da viagem: "Meu brother acha tudo lá para você em Ibiza. Vou avisar que você vai chamar ele".