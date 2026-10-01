90% dos convocados da Seleção para 2030 vieram da base

Após a decepcionante passagem na última Copa do Mundo, Carlo Ancelotti decidiu investir em caras novas para o time do Brasil com mais de 90% jogadores da base. O fruto dessa escolha são 24 dos 26 chamados, que já fazem parte de categorias inferiores e passaram pelas mãos do tetracampeão Branco. O ex-lateral está em sua segunda passagem pela função, que exerce desde 2018.

Raphinha e Lino são as únicas exceções em um grupo que conta com jovens que vestiram a camisa da Seleção do Sub-15 ao Sub-23. O grupo conta com campeões olímpicos, como Marquinhos, Douglas Santos e Bruno Guimarães, até os novatos Martinelli, que participou apenas de treinamentos com o Sub-18, e Gabriel Bontempo, que comemorou a convocação pelo Sub-20, mas acabou não sendo liberado pelo Santos.

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Boa parte dos jogadores convocados também conquistaram títulos pela Seleção. O Brasil é o atual bicampeão sul-americano nas categorias sub-17 e sub-20.

Um dos jogadores com maior passagem pelas categorias de base é Andrey. O volante do Manchester United defendeu o Brasil em seis categorias diferentes antes de chegar ao profissional: Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20 e Sub-23.

Integração entre base e a Seleção

A presença de 24 jogadores com passagem pelas categorias de base faz parte do projeto de formação da CBF, que busca aproximar as equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20 da Seleção principal. Desde o início do novo ciclo, as comissões técnicas passaram a participar de reuniões com a equipe principal, além de acompanhar o desenvolvimento dos atletas junto aos clubes.

O diretor de Seleções da CBF, Rodrigo Caetano, participa do processo de identificação e acompanhamento dos jogadores. Segundo o coordenador das categorias de base, Branco, a integração permite ampliar as informações disponíveis para Carlo Ancelotti e facilitar a transição dos atletas para o time principal.

Na comparação com a convocação para a Copa do Mundo deste ano, a presença de jogadores com passagem pela base aumentou. Na ocasião, 22 dos 26 convocados, cerca de 85% do grupo, tinham defendido o Brasil em categorias inferiores. Agora, no início do ciclo para 2030, são 24 dos 26, o equivalente a cerca de 92%.