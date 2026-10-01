Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

RENOVAÇÃO

90% dos convocados da Seleção para 2030 vieram da base

24 dos 26 jogadores chamados por Ancelotti têm histórico na base

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Brasil em amistoso contra a Austrália
Brasil em amistoso contra a Austrália - Foto: Divulgação | Rafael Ribeiro / CBF

Após a decepcionante passagem na última Copa do Mundo, Carlo Ancelotti decidiu investir em caras novas para o time do Brasil com mais de 90% jogadores da base. O fruto dessa escolha são 24 dos 26 chamados, que já fazem parte de categorias inferiores e passaram pelas mãos do tetracampeão Branco. O ex-lateral está em sua segunda passagem pela função, que exerce desde 2018.

Raphinha e Lino são as únicas exceções em um grupo que conta com jovens que vestiram a camisa da Seleção do Sub-15 ao Sub-23. O grupo conta com campeões olímpicos, como Marquinhos, Douglas Santos e Bruno Guimarães, até os novatos Martinelli, que participou apenas de treinamentos com o Sub-18, e Gabriel Bontempo, que comemorou a convocação pelo Sub-20, mas acabou não sendo liberado pelo Santos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Boa parte dos jogadores convocados também conquistaram títulos pela Seleção. O Brasil é o atual bicampeão sul-americano nas categorias sub-17 e sub-20.

Um dos jogadores com maior passagem pelas categorias de base é Andrey. O volante do Manchester United defendeu o Brasil em seis categorias diferentes antes de chegar ao profissional: Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20 e Sub-23.

Leia Também:

FUTEBOL

Em fim de carreira, Messi acerta com time da segunda divisão da Espanha
Em fim de carreira, Messi acerta com time da segunda divisão da Espanha imagem

ESPORTES

Gigantes da Série A travam disputa judicial pelo uso do Maracanã
Gigantes da Série A travam disputa judicial pelo uso do Maracanã imagem

DEVOLUÇÃO

Produto entrou em promoção depois que você comprou: dá para pedir a diferença?
Produto entrou em promoção depois que você comprou: dá para pedir a diferença? imagem

Integração entre base e a Seleção

A presença de 24 jogadores com passagem pelas categorias de base faz parte do projeto de formação da CBF, que busca aproximar as equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20 da Seleção principal. Desde o início do novo ciclo, as comissões técnicas passaram a participar de reuniões com a equipe principal, além de acompanhar o desenvolvimento dos atletas junto aos clubes.

O diretor de Seleções da CBF, Rodrigo Caetano, participa do processo de identificação e acompanhamento dos jogadores. Segundo o coordenador das categorias de base, Branco, a integração permite ampliar as informações disponíveis para Carlo Ancelotti e facilitar a transição dos atletas para o time principal.

Na comparação com a convocação para a Copa do Mundo deste ano, a presença de jogadores com passagem pela base aumentou. Na ocasião, 22 dos 26 convocados, cerca de 85% do grupo, tinham defendido o Brasil em categorias inferiores. Agora, no início do ciclo para 2030, são 24 dos 26, o equivalente a cerca de 92%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cbf Futebol seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas