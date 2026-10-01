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Em fim de carreira, Messi acerta com time da segunda divisão da Espanha

Este será o segundo negócio do craque argentino no futebol espanhol

Gustavo Nascimento
Por
Messi no Inter Miami
Messi no Inter Miami - Foto: CHRIS CARTER | GETTY IMAGES VIA AFP

Cada vez mais perto de anunciar sua aposentadoria como jogador profissional, o argentino Lionel Messi chegou a um acordo com um clube da segunda divisão da Espanha, o Eldense. O camisa 10 do Inter Miami será o novo dono do clube espanhol, entrando de vez no mundo dos negócios do futebol.

O Eldense é o segundo time comprado por Messi na Espanha. O argentino também é dono do Cornellà, da Catalunha, que disputa a quinta divisão espanhola.

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A compra ainda precisa da autorização do Consejo Superior de Deportes (CSD). O órgão espanhol terá de aprovar a mudança de controle antes da conclusão definitiva da operação.

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Projeto de longo prazo

Fundado em 1921, o Eldense conquistou o acesso à segunda divisão recentemente. Sob a gestão de Messi, o time almeja chegar à elite do futebol espanhol pela primeira vez em sua história.

Para isso, o clube terá um plano de longo prazo que envolve as áreas esportiva, institucional e social, além da manutenção da identidade do Eldense.

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