Fã de CR7 faz gol em Portugal, imita o "siu" e empurra Jorge Jesus

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Fãs de Cristiano Ronaldo no mundo inteiro estão revoltados com a saída recheada de mágoas do português da seleção nacional - alguns deles, no entanto, estão em campo e podem "fazer algo sobre isso".

Foi o que o dinamarquês Rasmus Hojlund fez após a vitória de Portugal por 4 a 2 sobre a Dinamarca, nesta quinta-feira, 1º, em Copenhague, pela Liga das Nações. Fã declarado de Cristiano Ronaldo, o atacante dinamarquês rejeitou o cumprimento de Jorge Jesus e empurrou o técnico português no gramado.

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A cena aconteceu depois do apito final, quando Jorge Jesus se aproximou para cumprimentar Hojlund, que chegou a responder ao gesto, mas, na sequência, afastou a mão do treinador e deu um leve empurrão no peito do português.

Comemoração à la CR7

Durante a partida, Hojlund já havia chamado atenção ao marcar o segundo gol da Dinamarca. Na comemoração, o atacante repetiu o tradicional salto de Cristiano Ronaldo, acompanhado do grito de "Siu".

O gesto ganhou ainda mais repercussão por causa do contexto recente envolvendo o capitão português e Jorge Jesus. Cristiano havia demonstrado irritação por ficar no banco durante os 90 minutos contra a Noruega, episódio que gerou desconforto na seleção portuguesa.

A partir disso, o técnico se reuniu com o atacante, e depois deu declarações que levaram Cristiano a, pouco depois, abandonar a equipe nacional.

Rasmus Hojlund fazendo o "siu" - Foto: UEFA

Jorge Jesus reage com sorriso

Apesar do empurrão, Jorge Jesus não reagiu de forma agressiva. O treinador sorriu após o gesto do atacante dinamarquês, e não houve discussão entre os dois.

A imagem foi registrada pelas câmeras no gramado e rapidamente começou a circular nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus - Foto: UEFA

Portugal vence fora de casa

Dentro de campo, Portugal venceu a Dinamarca por 4 a 2 e somou pontos importantes na Liga das Nações. O pós-jogo, no entanto, acabou marcado também pela cena envolvendo Hojlund e Jorge Jesus, que se somou às discussões recentes sobre o ambiente da seleção portuguesa.