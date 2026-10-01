É TRETA!
Entenda porque CR7 se sentiu traído pelo técnico de Portugal
Atacante deixou a concentração da seleção portuguesa
Após Cristiano Ronaldo deixar a concentração da seleção portuguesa e afirmar, em comunicado divulgado na quarta-feira, 30, que a "verdade" sobre o caso seria dita, o jornalista Edu Aguirre, do programa 'El Chiringuito', explicou o atrito com o técnico Jorge Jesus.
Jorge Jesus deixou Cristiano aquecendo por 30 minutos e não o colocou em campo contra a Noruega. A atitude incomodou o atacante, que se reuniu com o técnico de Portugal e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, na noite da terça-feira, 29.
Na conversa, JJ teria reconhecido que errou ao não utilizar Ronaldo depois do longo período de aquecimento. De acordo com Aguirre, no entanto, o problema surgiu devido à entrevista coletiva do treinador, onde ele não teria dito o que foi combinado na reunião.
Após reconhecer o ato falho na reunião com Cristiano e Proença, Jorge Jesus prometeu pedir desculpas ao astro do Al Nassr durante a coletiva. A diferença no que foi dito publicamente em comparação ao encontro privado, contudo, incomodou o atleta. Ele se sentiu traído pelo comandante.
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Cristiano Ronaldo deixa concentração após entrevista
A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo aconteceu após jornais portugueses e espanhóis registrarem sua saída do estádio Parken, em Copenhague.
O atacante deixou o local em uma van preta da Federação Portuguesa de Futebol, pouco depois de Jorge Jesus conceder entrevista coletiva e afirmar que o jogador treinaria normalmente com o restante do elenco.
Portugal joga nesta quinta após polêmica
Portugal volta a campo nesta quinta-feira, 1º, contra a Dinamarca, às 15h45, pela terceira rodada da Liga das Nações. Será a primeira partida da seleção desde o episódio envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.