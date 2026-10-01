Entenda porque CR7 se sentiu traído pelo técnico de Portugal

Siga o A TARDE no Google

Após Cristiano Ronaldo deixar a concentração da seleção portuguesa e afirmar, em comunicado divulgado na quarta-feira, 30, que a "verdade" sobre o caso seria dita, o jornalista Edu Aguirre, do programa 'El Chiringuito', explicou o atrito com o técnico Jorge Jesus.

Jorge Jesus deixou Cristiano aquecendo por 30 minutos e não o colocou em campo contra a Noruega. A atitude incomodou o atacante, que se reuniu com o técnico de Portugal e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, na noite da terça-feira, 29.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na conversa, JJ teria reconhecido que errou ao não utilizar Ronaldo depois do longo período de aquecimento. De acordo com Aguirre, no entanto, o problema surgiu devido à entrevista coletiva do treinador, onde ele não teria dito o que foi combinado na reunião.

Após reconhecer o ato falho na reunião com Cristiano e Proença, Jorge Jesus prometeu pedir desculpas ao astro do Al Nassr durante a coletiva. A diferença no que foi dito publicamente em comparação ao encontro privado, contudo, incomodou o atleta. Ele se sentiu traído pelo comandante.

Cristiano Ronaldo deixa concentração após entrevista

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo aconteceu após jornais portugueses e espanhóis registrarem sua saída do estádio Parken, em Copenhague.

O atacante deixou o local em uma van preta da Federação Portuguesa de Futebol, pouco depois de Jorge Jesus conceder entrevista coletiva e afirmar que o jogador treinaria normalmente com o restante do elenco.

Portugal joga nesta quinta após polêmica

Portugal volta a campo nesta quinta-feira, 1º, contra a Dinamarca, às 15h45, pela terceira rodada da Liga das Nações. Será a primeira partida da seleção desde o episódio envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.