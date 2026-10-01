Time da Série A anuncia saída de jogador envolvido em escândalo com bets

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O atacante Alef Manga rescindiu seu contrato com o Remo após se envolver em uma discussão com o capitão Marllon depois da derrota por 2 a 1 para o Santos, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 1º, mas o jogador já estava afastado do grupo desde o episódio.

Ele deixa o clube após 40 partidas na temporada e seis gols marcados.

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Entenda como se deu o afastamento de Alef Manga

A discussão começou após o apito final da partida contra o Santos, disputada no Mangueirão. O desentendimento continuou no vestiário, mas pessoas envolvidas no caso negaram que tenha ocorrido agressão física entre os jogadores.

Depois do episódio, Alef Manga deixou de treinar com os companheiros e passou a realizar atividades separadas. O Remo não havia confirmado oficialmente o motivo do afastamento até anunciar o desligamento do atacante nesta quinta.

A saída foi oficializada poucas horas depois da equipe do atacante divulgar uma nota sobre o caso. Os representantes afirmaram que ele soube do afastamento por meio da imprensa e disseram que não houve comunicação oficial prévia do clube.

Em seu comunicado, o atacante também negou ter cometido atos de indisciplina durante a passagem pelo Remo.

Alef Manga já esteve envolvido em escândalo com apostas

Alef Manga foi alvo da Operação Penalidade Máxima, iniciada em 2023 pelo Ministério Público de Goiás. A operação investigou e denunciou vários atletas por suspeita de manipulação de jogos das séries A e B do Brasileirão de 2022.

Em depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em agosto de 2023, Alef Manga confessou ter aceitado participar de um esquema para receber um cartão amarelo intencional no jogo entre Coritiba e América-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022.

O jogador admitiu que recebeu R$ 45 mil dos apostadores, com intermediação do ex-companheiro de equipe Diego Porfírio.

Por conta disso, o STJD aplicou uma suspensão de 360 dias ao atleta, além de multa. Após cumprir a suspensão, ele foi reintegrado pelo Coritiba em setembro de 2024.