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SAF de R$ 1 bilhão esgota ingressos para jogo que vale acesso

Jogo deve registrar o maior público da equipe na temporada de 2026

Gustavo Nascimento
Por
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Rafael Vieira | DP Foto

A torcida do Santa Cruz esgotou os ingressos disponíveis para o confronto contra o Maringá, que pode valer o acesso da equipe à Série B. A partida, que acontece às 17h deste sábado, 3, na Arena de Pernambuco, é válida pelo quadrangular do acesso da Série C.

A capacidade máxima oficial da Arena de Pernambuco é de 45.500 pessoas, de forma que o Santa Cruz caminha para registar seu maior público no ano.

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O recorde de público em um jogo da equipe neste ano foi registrado contra o Floresta, em que 44.951 torcedores compareceram. Essa partida também trouxe a maior renda da história do Santa Cruz: R$ 1,8 milhão.

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A tendência é que a partida contra o Maringá também entre para a história no topo do ranking de maiores públicos de jogos entre clubes na Arena de Pernambuco. A marca de 45.500 pertence à final do Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e à final da Série D do ano passado, entre Santa Cruz e Barra-SC.

Entenda a articulação do Santa Cruz para vender mais ingressos

A liberação da capacidade máxima da Arena de Pernambuco ocorreu depois do Santa Cruz conseguir alocar os torcedores do Maringá na área de camarotes, permitindo destinar o setor Norte Superior do estádio, espaço tradicionalmente dedicado aos visitantes, à torcida coral.

O Santa Cruz também emitiu um comunicado informando que todas as dependências do estádio do Arruda, casa do clube, estarão fechadas por conta da eleição que acontece no domingo. O clube destacou que qualquer tentativa de entrada no estádio está proibida e configura crime eleitoral e federal.

Públicos do Santa Cruz como mandante na Série C 2026

  1. Santa Cruz x Floresta (2ª fase) - Público: 44.951
  2. Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB (2ª fase) - Público: 27.479
  3. Santa Cruz 0 x 1 Figueirense (1ª fase) - Público: 27.393
  4. Santa Cruz 1 x 1 Ferroviária (1ª fase) - Público: 19.981
  5. Santa Cruz 0 x 1 Maranhão (1ª fase) - Público: 17.306
  6. Santa Cruz 2 x 0 Caxias (1ª fase) - Público: 13.774
  7. Santa Cruz 0 x 1 Amazonas (1ª fase) - Público: 13.501
  8. Santa Cruz 0 x 1 Ypiranga (1ª fase) - Público: 12.310
  9. Santa Cruz 2 x 0 Volta Redonda (1ª fase) - Público: 12.222
  10. Santa Cruz 1 x 0 Ituano (1ª fase) - Público: 10.935
  11. Santa Cruz 1 x 0 Itabaiana (1ª fase) - Público: 10.267
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SAF Santa Cruz série b série C

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