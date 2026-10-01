FUTEBOL
SAF de R$ 1 bilhão esgota ingressos para jogo que vale acesso
Jogo deve registrar o maior público da equipe na temporada de 2026
A torcida do Santa Cruz esgotou os ingressos disponíveis para o confronto contra o Maringá, que pode valer o acesso da equipe à Série B. A partida, que acontece às 17h deste sábado, 3, na Arena de Pernambuco, é válida pelo quadrangular do acesso da Série C.
Comunicado Oficial. pic.twitter.com/9tAl8Bu5s4— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 1, 2026
A capacidade máxima oficial da Arena de Pernambuco é de 45.500 pessoas, de forma que o Santa Cruz caminha para registar seu maior público no ano.
O recorde de público em um jogo da equipe neste ano foi registrado contra o Floresta, em que 44.951 torcedores compareceram. Essa partida também trouxe a maior renda da história do Santa Cruz: R$ 1,8 milhão.
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A tendência é que a partida contra o Maringá também entre para a história no topo do ranking de maiores públicos de jogos entre clubes na Arena de Pernambuco. A marca de 45.500 pertence à final do Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e à final da Série D do ano passado, entre Santa Cruz e Barra-SC.
Entenda a articulação do Santa Cruz para vender mais ingressos
A liberação da capacidade máxima da Arena de Pernambuco ocorreu depois do Santa Cruz conseguir alocar os torcedores do Maringá na área de camarotes, permitindo destinar o setor Norte Superior do estádio, espaço tradicionalmente dedicado aos visitantes, à torcida coral.
O Santa Cruz também emitiu um comunicado informando que todas as dependências do estádio do Arruda, casa do clube, estarão fechadas por conta da eleição que acontece no domingo. O clube destacou que qualquer tentativa de entrada no estádio está proibida e configura crime eleitoral e federal.
Públicos do Santa Cruz como mandante na Série C 2026
- Santa Cruz x Floresta (2ª fase) - Público: 44.951
- Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB (2ª fase) - Público: 27.479
- Santa Cruz 0 x 1 Figueirense (1ª fase) - Público: 27.393
- Santa Cruz 1 x 1 Ferroviária (1ª fase) - Público: 19.981
- Santa Cruz 0 x 1 Maranhão (1ª fase) - Público: 17.306
- Santa Cruz 2 x 0 Caxias (1ª fase) - Público: 13.774
- Santa Cruz 0 x 1 Amazonas (1ª fase) - Público: 13.501
- Santa Cruz 0 x 1 Ypiranga (1ª fase) - Público: 12.310
- Santa Cruz 2 x 0 Volta Redonda (1ª fase) - Público: 12.222
- Santa Cruz 1 x 0 Ituano (1ª fase) - Público: 10.935
- Santa Cruz 1 x 0 Itabaiana (1ª fase) - Público: 10.267