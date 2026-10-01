SAF de R$ 1 bilhão esgota ingressos para jogo que vale acesso

A torcida do Santa Cruz esgotou os ingressos disponíveis para o confronto contra o Maringá, que pode valer o acesso da equipe à Série B. A partida, que acontece às 17h deste sábado, 3, na Arena de Pernambuco, é válida pelo quadrangular do acesso da Série C.

A capacidade máxima oficial da Arena de Pernambuco é de 45.500 pessoas, de forma que o Santa Cruz caminha para registar seu maior público no ano.

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O recorde de público em um jogo da equipe neste ano foi registrado contra o Floresta, em que 44.951 torcedores compareceram. Essa partida também trouxe a maior renda da história do Santa Cruz: R$ 1,8 milhão.

A tendência é que a partida contra o Maringá também entre para a história no topo do ranking de maiores públicos de jogos entre clubes na Arena de Pernambuco. A marca de 45.500 pertence à final do Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e à final da Série D do ano passado, entre Santa Cruz e Barra-SC.

Entenda a articulação do Santa Cruz para vender mais ingressos

A liberação da capacidade máxima da Arena de Pernambuco ocorreu depois do Santa Cruz conseguir alocar os torcedores do Maringá na área de camarotes, permitindo destinar o setor Norte Superior do estádio, espaço tradicionalmente dedicado aos visitantes, à torcida coral.

O Santa Cruz também emitiu um comunicado informando que todas as dependências do estádio do Arruda, casa do clube, estarão fechadas por conta da eleição que acontece no domingo. O clube destacou que qualquer tentativa de entrada no estádio está proibida e configura crime eleitoral e federal.

Públicos do Santa Cruz como mandante na Série C 2026