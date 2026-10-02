Gigante da Série A avança por SAF com investimento de R$ 500 milhões

O Vasco está próximo de definir um novo controlador para sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Após vencer o leilão judicial, a Almirante Participações, empresa de Marcos Lamacchia, aguarda agora a aprovação do Conselho Deliberativo do clube para assumir 90% da SAF vascaína.



A proposta será analisada pelos conselheiros na terça-feira, 6, em reunião convocada para discutir, entre outros assuntos, a operação envolvendo a Almirante. Caso seja aprovada, Lamacchia passará a comandar o futebol do Vasco.



O memorando de entendimento enviado aos integrantes do Conselho Deliberativo apresenta as principais condições da operação e estabelece compromissos financeiros, estruturais e administrativos que deverão ser cumpridos pela nova SAF.



Novo controlador terá de investir ao menos R$ 500 milhões

Entre as principais obrigações previstas está o compromisso de investir, no mínimo, R$ 500 milhões no futebol até 2030. A nova SAF também ficará responsável pela totalidade dos ativos desportivos e das dívidas atualmente vinculadas à SAF Vasco.



O acordo prevê ainda a utilização exclusiva de São Januário pela SAF em partidas de futebol profissional nas quais o Vasco atuar como mandante. A cessão do estádio terá validade até 31 de dezembro de 2030.



Pelo uso do estádio, a Almirante Participações deverá pagar R$ 3 milhões anuais ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O valor poderá ser reduzido para R$ 2 milhões durante períodos em que forem realizadas obras no local.



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Investimentos no CT e nas categorias de base

O memorando também estabelece investimentos específicos na estrutura do futebol vascaíno. Está previsto o aporte de R$ 120 milhões no centro de treinamento da equipe profissional ao longo de dez anos, além de R$ 30 milhões destinados à infraestrutura das categorias de base em um período de dois anos.



Os valores destinados ao CT profissional não incluem eventuais gastos relacionados à aquisição de terrenos.



A futura SAF também deverá estruturar e conduzir projetos de incentivo fiscal em benefício do clube social, com potencial de captação de até R$ 150 milhões, de forma progressiva, ao longo de dez anos.





Lamacchia poderá ser obrigado a fazer novos aportes

O acordo estabelece ainda mecanismos para garantir o cumprimento das obrigações financeiras da SAF. Caso a empresa não tenha recursos suficientes para arcar com compromissos relacionados à Recuperação Judicial, dívidas tributárias e extraconcursais, fluxo de caixa ou investimentos em infraestrutura, Marcos Lamacchia deverá realizar aportes adicionais.



Esses novos investimentos não poderão resultar em aumento da participação societária de Lamacchia, diluição da SAF Vasco ou redução do valor a ser integralizado.



Outro mecanismo previsto envolve eventuais situações de inadimplência. Caso Lamacchia deixe de cumprir um dos cinco aportes obrigatórios, o Vasco terá uma procuração que permitirá a execução dos valores devidos, tanto contra a Almirante Participações S/A quanto contra o próprio empresário.



Acordo prevê restrições para distribuição de dividendos

O memorando também estabelece regras de governança para a nova SAF. A administração será composta por conselho de administração, diretoria e conselho fiscal, enquanto o clube social, como acionista minoritário, terá direito a voto afirmativo nas matérias em que a legislação garantir essa prerrogativa.



Além disso, Marcos Lamacchia ficará impedido de alienar novas ações da SAF durante dez anos. Pelo mesmo período, a empresa não poderá distribuir dividendos.



Relação com Leila Pereira é alvo de investigação

A operação também está sendo analisada pela Anresf em razão da relação familiar entre Marcos Lamacchia e Leila Pereira, presidente do Palmeiras.



Apesar da investigação, não há expectativa, neste momento, de que a apuração impeça a conclusão da venda da SAF do Vasco para a Almirante Participações.



Conselho Deliberativo votará proposta nesta terça

O Conselho Deliberativo do Vasco se reunirá em 6 de outubro de 2026, terça-feira, para analisar a operação com a Almirante Participações e também discutir uma proposta de reforma do Estatuto Social do clube.

A reunião foi convocada pelo presidente do Conselho, João Riche, a pedido da Diretoria Administrativa, comandada por Pedrinho. O encontro está marcado para as 19h, com segunda convocação às 19h30, na Sede Náutica da Lagoa, em formato híbrido.



A aprovação do Conselho Deliberativo é o próximo passo para que Marcos Lamacchia assuma oficialmente 90% da SAF vascaína e dê início ao projeto previsto no memorando de entendimento.