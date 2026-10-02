Bahia x Palmeiras: Ceni e Abel colocam longevidade à prova na Série A

O duelo entre Esporte Clube Bahia e Palmeiras, na próxima quinta-feira, 8 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai colocar frente a frente os dois técnicos com os trabalhos mais longevos do Brasil: Rogério Ceni e Abel Ferreira.



O treinador do Bahia está à frente do cargo desde setembro de 2023 e completou três anos no comando do clube no dia 9 do mês passado. Já o comandante do Palmeiras exerce a função há quase seis anos, desde novembro de 2020.



Portanto, Rogério Ceni e Abel Ferreira carregam os trabalhos mais longevos não apenas da Série A do Brasileirão, mas do futebol brasileiro como um todo, ocupando a segunda e a primeira colocação do ranking, respectivamente.



Completam o Top 5 os treinadores Mazola Júnior, à frente do Ituano desde fevereiro de 2025; Leston Júnior, no Floresta desde março do mesmo ano; e Rafael Guanaes, do Mirassol, que assumiu o trabalho também em março de 2025. Os dados são do Gato Mestre, do ge.



Confira o Top 10

Abel Ferreira — Palmeiras — novembro de 2020 (dia 3) — Série A

Rogério Ceni — Bahia — setembro de 2023 (dia 9) — Série A

Mazola Júnior — Ituano — fevereiro de 2025 (dia 24) — Série C

Leston Júnior — Floresta-CE — março de 2025 (dia 6) — Série C

Rafael Guanaes — Mirassol — março de 2025 (dia 13) — Série A

Hélio e Guilherme dos Anjos — Náutico — abril de 2025 (dia 15) — Série B

Eduardo Baptista — Criciúma — maio de 2025 (dia 8) — Série B

Odair Hellmann — Athletico-PR — maio de 2025 (dia 21) — Série A

Eduardo Barros — Cuiabá — agosto de 2025 (dia 11) — Série B

Enderson Moreira — Novorizontino — agosto de 2025 (dia 26) — Série B





Treinadores protagonizaram polêmica em 2025

Na última edição do Campeonato Brasileiro, em 2025, os técnicos Rogério Ceni e Abel Ferreira se desentenderam após um triunfo do Bahia sobre o Palmeiras, na Arena Fonte Nova — que, na verdade, foi o centro de toda a discussão.



Na ocasião, o gramado do estádio, palco do duelo entre Bahia e Palmeiras, não apresentava boas condições, com um tom acinzentado, em vez do tradicional verde, além de uma série de imperfeições e irregularidades.



Diante das condições do campo, Abel Ferreira não escondeu sua insatisfação com o palco do confronto. Após a partida, durante a coletiva de imprensa, além de criticar o gramado, o treinador afirmou que o campo havia sido pintado e garantiu que as lesões de Evangelista e Piquerez haviam sido provocadas pelas condições do gramado.



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Isto devia ser inadmissível (jogar em um campo em tais condições) Abel Ferreira - técnico do Palmeiras

O técnico Rogério Ceni, por sua vez, rebateu as declarações do português e afirmou que as condições ruins do gramado favoreciam o Palmeiras, enquanto prejudicavam o Bahia.





Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. [...] A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque [...] A gente se prejudica mais porque joga desde trás, pelo chão Rogério Ceni - técnico do Bahia

Qual posição o Bahia ocupa na Série A?

Atualmente, o Bahia ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados em 28 jogos disputados. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro doG-4 da Série A, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.



Se vencer o Palmeiras fora de casa, em um “duelo de seis pontos” na parte de cima da tabela, o Bahia pode voltar ao G-4. Para isso, no entanto, ainda dependeria de resultados negativos de Athletico e Fluminense, que enfrentam Coritiba e Atlético-MG, respectivamente.